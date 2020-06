El Museu d'Història Natural de Nova York retirarà l'estàtua de Roosevelt perquè exalta el colonialisme

El Museu d'Història Natural de Nova York retirarà l'estàtua de Theodore Roosevelt de les seves instal·lacions, situada a l'entrada de l'edifici des del 1940, i criticada perquè glorifica el racisme i el colonialisme, enmig del moviment social que ha portat a enderrocar diverses efígies del país. "Senzillament ha arribat el moment de moure-la", afirma en una entrevista amb el New York Times la presidenta de la institució cultural, Ellen Futter, que explica que els professionals s'han sentit "commoguts" per les protestes que denuncien la discriminació sistèmica que pateixen les minories als Estats Units i com encara perduren "símbols poderosos i dolorosos" d'aquest racisme.

L'escultura que serà retirada representa Theodore Roosevelt, president dels Estats Units entre el 1901 i 1909 i premi Nobel de la pau, muntat a cavall, acompanyat d'un afroamericà i un indi nadiu a peu. Precisament, aquesta "composició jeràrquica" del conjunt és el que ha empès l'equip de Futter a portar l'estàtua al magatzem del museu, de titularitat privada, que continua valorant Roosevelt com un "pioner en la conservació".

La decisió del Museu d'Història Natural de Nova York es produeix enmig d'un intens debat al voltant de la conservació d'estàtues o monuments a la via pública, inicialment centrat en símbols i personatges confederats com Robert E. Lee, un dels comandants d'aquest bàndol durant la Guerra de Secessió nord-americana, i que després s'ha estès a altres polèmiques figures, com Cristòfor Colom i Winston Churchill.

L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, ha donat suport a la iniciativa del museu perquè considera que representa explícitament "negres i indígenes com a persones subjugades i racialment inferiors", segons un comunicat en què afirma que és una "decisió correcta i en el moment correcte".