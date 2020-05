Un centenar de nadons nascuts per subrogació queden atrapats a Ucraïna

Els nadons dormen, ploren o somriuen a les infermeres des dels seus bressols. Embolcallats amb roba neta i aparentment ben cuidats, estan separats dels seus pares com a conseqüència, inesperada i no desitjada, de l'aturada de viatges i desplaçaments internacionals a causa del coronavirus.

Dotzenes de nadons nascuts en el creixent negoci de la maternitat subrogada d’Ucraïna han quedat atrapats al país després que els seus pares biològics –ciutadans dels Estats Units però també d’altres països– no hagin pogut viatjar per recollir-los. Per ara, les agències que han organitzat els naixements per subrogació en tenen cura. Les autoritats assenyalen que almenys un centenar de nadons han quedat bloquejats a Ucraïna i que 1.000 més podrien néixer al país abans que s’aixequi la prohibició d'entrada als estrangers.

“Farem tot el possible per reunir els nens amb els seus pares”, diu en una entrevista telefònica Albert Totxilovsky, director de BioTexCom, l'empresa més gran de serveis de subrogació d’Ucraïna. Assegura que va fer públic un vídeo en què es veien una dotzena d’aquests bebès als seus bressols per tal que l’opinió pública prengués consciència del problema. “Estic en una situació difícil -assegura-. Em truquen centenars de pares. Estic desbordat”, confessa.

La gestació subrogada més barata d'Europa

Ucraïna no recull dades estadístiques sobre gestació subrogada, però és un dels líders mundials en nombre de naixements mitjançant la gestació per substitució. És un dels pocs països del món, tot i que no és l’únic, que ofereix als estrangers una àmplia gamma de serveis de salut reproductiva, inclosa la compra d’òvuls i la gestació subrogada a canvi d’un pagament econòmic. El negoci ha prosperat principalment a causa de la pobresa.

“La gestació subrogada més barata d’Europa s’ofereix a Ucraïna, el país més pobre d’Europa”, explica BioTexCom a la seva web. A Ucraïna, una dona que s’ofereix com a mare gestant normalment cobra 15.000 dòlars pel seu servei.

Alguns membres del Parlament ucraïnès que des de fa temps s’oposen a aquest negoci han tornat a demanar-ne la prohibició ara que els nadons han quedat atrapats al país sense pares. A Ucraïna la gestació subrogada només està permesa si una dona en una relació heterosexual demostra que no pot gestar.

El negoci depèn d’una acurada successió de naixements i viatges, ara desestructurada pel virus. Durant un temps, com a mínim, els nadons dels bressols són ciutadans sense país. Segons la llei ucraïnesa, els acabats de néixer comparteixen nacionalitat amb els seus pares biològics, però els pares han d’estar-hi presents perquè les ambaixades confirmin aquest estatus.

BioTexCom assegura que no recluta mares gestants a la zona de guerra de l’est d’Ucraïna, on els bebès dels clients podrien resultar ferits o morts juntament amb la mare, per exemple per mines o bombardejos amb artilleria pesada.

Per aturar la corba d’expansió del coronavirus, Ucraïna ha prohibit l’entrada al país de tots els estrangers, amb algunes excepcions només en casos en què intervé alguna ambaixada que s’encarrega de l’organització del viatge.

Totxilovsky explica que els metges i els cuidadors viuen ara en un hotel a Kíev, propietat de l’empresa, juntament amb els nadons. Els alimenten, els passegen i els ensenyen als seus pares per videoconferència, mentre mantenen la quarantena per tal de protegir-se contra la infecció.

Dissabte hi havia 60 nens a l’hotel. 16 tenien els pares allà, ja que hi havien arribat abans que comencés el confinament o havien trobat una manera de viatjar després de l’inici de la crisi. BioTexCom ofereix als pares un 50% de descompte en la tarifa diària de cura dels nens (normalment 54 dòlars) fins que es pugui tornar a viatjar.

“Sabem que molts de vosaltres sou a casa amb les mateixes ansietat i preocupacions que teníem nosaltres”, explica en un vídeo publicat per BioTexCom Maria Tangros, una mare sueca que va aconseguir viatjar a Kíev en un vol privat. Els pares, assegura, “pateixen per com podran arribar fins aquí". L’empresa detalla que els pares de les criatures són ara mateix als Estats Units, Itàlia, Espanya, el Regne Unit, la Xina, França, Romania, Àustria, Mèxic i Portugal.

Lyudmila Denisova, defensora dels drets humans al Parlament d'Ucraïna, assegura que el cas d’aquests nadons subratlla la necessitat imperiosa que el país prohibeixi que els estrangers contractin dones ucraïneses com a mares gestants. També ha exigit el final d’aquesta pràctica Nikolai Kuleba, responsable de drets humans a l’oficina presidencial. "Ucraïna s'està convertint en una botiga online de nadons", denuncia.