Les negociacions entre els EUA i Corea del Nord trontollen

Poc després que el secretari d'estat dels Estats Units, Mike Pompeo, anunciés "progressos" en les converses amb Corea del Nord, just abans d'enlairar-se per marxar de Pyongyang, el ministeri d'Afers Exteriors nord-coreà va tirar una galleda d'aigua freda sobre el procés impulsat per la cimera històrica entre Donald Trump i Kim Jong-un a Singapur.

Contradient la versió de Pompeo, el comunicat fet públic per l'agència de notícies nord-coreana KCNA qualifica de "lamentable" l'actitud dels Estats Units d'insistir a reclamar l'abandonament "unilateral i forçat" de Corea del Nord de les seves armes nuclears i advertia que la seva "determinació per la desnuclearització, que ha sigut ferma i inalterable, pot trontollar".

Unes dures paraules per valorar la visita d'un dia i mig que Pompeo ha fet a Pyongyang, la primera després de la cimera Trump-Kim i en la qual, al contrari que en els seus dos viatges anteriors preparatoris de la cimera, el cap de la diplomàcia nord-americana no s'ha reunit amb Kim Jong-un personalment, sinó amb un alt representant del règim, el general Kim Yong-chol.

El comunicat nord-coreà posterior a la visita critica les demandes que els ha fet Pompeo aquests dies, assegura que van "en contra de l'esperit" de la cimera Trump-Kim i les considera "similars a les d'un lladre". El ministeri d'Exteriors de Corea del Nord qualifica de "preocupants" les converses mantingudes amb Pompeo divendres i dissabte i llança una advertència: podrien obrir una nova "fase perillosa en què la voluntat de desnuclearització [de Corea] podria trontollar".

"Seria un camí molt més curt a la desnuclearització trencar amb valentia amb els mètodes fallits del passat, impulsar nous apropaments i tractar de resoldre els problemes un a un, basant-se en un principi de confiança i sincrònic", ha exposat. Tot i així, el comunicat nord-coreà defensa el procés impulsat a la cimera de Singapur i assegura: "Encara tenim fe en el president Trump".

Però la versió de Pompeo era molt diferent. El cap de la diplomàcia nord-americana va marxar de Pyongyang després d'assegurar als periodistes nord-americans que l'acompanyen que havia aconseguit fer "progressos en quasi tot els temes centrals" de les negociacions. "En alguns casos hi ha hagut molt de progrés, en d'altres encara queda feina per fer", va dir.



Pompeo ha anunciat, a més, que el dijous 12 de juliol tindrà lloc una nova reunió de treball entre representants dels dos països, aquest cop a la zona fronterera entre Corea del Nord i Corea del Sud, per debatre en concret el procés de retorn de les restes mortals de nord-americans que van lluitar en la Guerra de Corea, del 1950 al 1953, un altre dels punts acordats a la cimera de Singapur.