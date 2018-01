El 'nen de gel' esdevé un heroi nacional a la Xina

De testimoni viral de la pobresa a la Xina rural a estrella del règim comunista. Wang Fuman, de 8 anys, conegut amb el sobrenom de 'nen de gel', ha esdevingut per obra i gràcia de la propaganda de Pequín en un símbol de la resistència i fortalesa del poble xinès. El petit va visitar la capital xinesa convidat pels responsables de la web del Partit Comunista, per on va passejar convertit en un heroi nacional. Va agitar banderes del país, va pujar en una moto de la policia i va vestir-se d'agent de la llei. I també va jurar ser fidel a la Xina i al Partit Comunista.

Fuman va saltar a la fama a principis d'any quan va aparèixer a les xarxes socials la seva fotografia amb els cabells plens de gel i la cara envermellida i glaçada. L'infant havia caminat durant uns 4 quilòmetres i mig a 9 graus sota zero per arribar a l'escola. El seu esforç -fins i tot va treure un excel·lent en un examen el mateix dia- i la seva innocència van commocionar el país i el món sencer. Internet va omplir-se de crítiques al govern xinès per la pobresa a què es veuen abocats molts nens a la Xina rural. Fuman és, de fet, un exemple de 'nen abandonat': viu amb la seva àvia, i el seu pare només el veu cada quatre o cinc dies, ja que la resta del temps treballa a la capital.

Ara, però, el govern està convertint la història de Fuman en un símbol i un exemple de l'esperit xinès.

#UPDATE The 8-year-old frost-covered boy from the viral photo a few weeks ago was granted his wish to visit #Beijing. He traveled by plane for the first time ever with his family for a three-day trip to China’s capital city pic.twitter.com/K9D6aBH9CP — People's Daily,China (@PDChina) 22 de gener de 2018

Segons ha indicat al 'New York Times' David Bandurski, codirector de Project Xina Media , el govern està utilitzant Fuman com un "antídot" per a les crítiques pel seu tractament als ciutadans empobrits. El règim de Pequín, per exemple, va omplir titulars de tot el món al desembre per haver expulsat de la capital els xinesos pobres que hi havien emigrat per guanyar-se la vida. En canvi, els propagandistes xinesos s'han centrat a remarcar la fortalesa del nen contra la duresa del clima. És a dir, que en comptes d'afrontar les "arrels socials i polítiques de la condició del nen", diu Bandurski, el règim s'ha limitat a assenyalar la lluita de Fuman contra l'hivern. "La invitació a Pequín [al nen], bàsicament, fonamenta aquesta narració de la lluita personal amb la narració nacional del partit governant", indica Bandurski.

La utilització de Fuman com a propaganda ha suscitat crítiques a internet, però també ha servit per desviar el focus d'atenció de molts ciutadans xinesos. "Una salutació sota la bandera nacional no resol res", va escriure Zhishang Suping, àlies d'un escriptor opositor xinès citat pel 'New York Times'. Segons assegura al rotatiu novaiorquès, Haifeng Huang, professor associat de ciències polítiques a la Universitat de Califòrnia, Merced, la història de Fuman també ha ajudat les autoritats "a evitar temporalment discussions de política doloroses i la culpa pública potencial". "S'ha trivialitzat una història digna", afegeix el professor.

Un nen, per damunt de tot

Wang Fuman va tornar dilluns a la seva ciutat natal després de tres dies de visita a Pequín, on va insistir a visitar la plaça de Tiananmen i el retrat gegantí de Mao. La família del noi ha rebut prop de 1.200 dòlars en donacions, segons mitjans locals, i les entitats benèfiques xineses han obtingut centenars de milers de dòlars més. En resposta a la història de Fuman, Jack Ma, el multimilionari fundador del gegant de comerç electrònic Alibaba, va prometre recentment ajudar a finançar internats per a nens que viuen en zones rurals aïllades.

Durant la seva visita a Pequín, però, del què més va parlar Fuman va ser del seu somni d'esdevenir policia i de com trobava a faltar la seva mare, que va deixar la família fa dos anys. També va indicar que volia ajudar a atrapar lladres i es va mostrar content de poder vestir-se com un agent i pujar dalt d'una motocicleta del cos. De vegades, però, semblava cansat de tanta atenció mediàtica: "El meu nom és Wang Fuman. No 'nen de gel'", va dir.