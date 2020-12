Una nena de 9 anys, la primera mort per contaminació reconeguda al món

L'Ella Kissi Debrah tenia nou anys quan, el 15 de febrer del 2013, va patir per enèsima vegada un atac d'asma tan greu que va haver de córrer a l'hospital, però aquella vegada els metges no van poder fer res per salvar-li la vida. Prop de vuit anys després, un tribunal del Regne Unit ha reconegut que els alts nivells de contaminació de l'aire a la zona del sud de Londres on vivia la nena són una de les causes de la seva mort. Uns nivells que s'ha comprovat que sobrepassaven els límits fixats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com a perillosos per a la salut.

La falta d'informació de la seva mare sobre aquests nivells de pol·lució i els seus impactes en la salut "també va contribuir possiblement" a la mort de la nena, segons ha dit el forense al càrrec de la investigació judicial, Philip Barlow, del tribunal de Southwark. Al certificat de defunció de l'Ella, a partir d'ara, hi constaran tres causes de la mort: una fallada respiratòria aguda, una asma severa i l'exposició a la contaminació de l'aire.

Diversos informes mediambientals han estat alertant des de fa temps que la contaminació de l'aire contribueix a la mort prematura de milions de persones al món: a Europa són 400.000 persones a l'any, segons l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA). Però mai s'havia certificat la pol·lució com a causa directa de la mort d'una persona concreta.

Ho ha fet ara el forense Philip Barlow després de dur a terme una nova investigació sobre la causa de la mort de l'Ella Kissi Debrah, amb la qual ha arribat a la conclusió que "hi va haver una fallada reconeguda a l'hora de reduir els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) [a l'aire], cosa que va contribuir possiblement a la seva mort".

La decisió del tribunal de Southwark podria forçar el Regne Unit a prendre mesures més dràstiques per reduir els nivells de contaminació de l'aire en zones com aquesta del sud de Londres, on, segons la investigació judicial, els nivells superaven els permesos per l'OMS, de fins a 40 micrograms de NO2 per metre cúbic d'aire com a mitjana anual.

Aquest veredicte històric arriba després de la batalla legal impulsada per la mare de l'Ella Kissi Debrah, la Rosamunde, que ja des de l'any 2014 reclamava a la justícia que analitzés si la forta contaminació prop de South Circular Road a Lewisham, al sud de Londres, on vivia la família, havia tingut a veure amb la mort de la seva filla. La mare va crear la Fundació Ella Roberta Family en memòria de la nena. "Avui assolim una fita, la lluita de set anys ha resultat en el reconeixement de la pol·lució de l'aire al certificat de mort de l'Ella. Esperem que això signifiqui moltes més vides de nens salvades", deia la fundació en un tuit.

Today was a landmark case, a 7 year fight has resulted in air pollution being recognised on Ella’s death certificate. Hopefully this will mean mean many more children’s lives being saved. Thank you everyone for your continued support. pic.twitter.com/02iNxVgmRd — The Ella Roberta Family Foundation (@rosamund_ElsFdn) December 16, 2020

En els seus últims tres anys de vida, l'Ella Kissi Debrah va haver d'anar corrents a l'hospital fins a 28 vegades per atacs severs d'asma. La seva era una afecció d'asma severa i rara, i, segons una investigació independent del professor Stephen Holgate en el marc del procés judicial, l'alta contaminació de la zona on vivia posava aquesta malaltia "al límit", segons la BBC.

"És lamentable que hagi hagut de passar això per aconseguir-ho", deia el professor Gavin Shaddick, especialitzat en contaminació de l'aire a la Universitat d'Exeter, que va definir aquesta decisió judicial com a "històrica" i que va confiar que serveixi per "fer que millorar l'aire que respirem sigui més fàcil d'aconseguir en el futur".