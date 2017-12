Els nens com a arma de guerra

Les imatges de nens sota la runa dels bombardejos a Síria o d’infants famèlics al Iemen han inundat massa sovint les pantalles de mig món aquest 2017. Però no es pot permetre que aquesta brutalitat, exercida contra els més innocents i els més vulnerables en qualsevol conflicte, es converteixi en “la nova normalitat”. És la crida que fa l’Unicef abans d’acabar l’any: aixeca la veu d’alarma pels “atacs sorprenentment brutals” que cada cop més reben els nens en els països en guerra. “Cada vegada més la població civil és objectiu de guerra, i concretament els nens, perquè generen la visibilitat i l’impacte mediàtic que busquen determinats grups armats”, denuncia Blanca Carazo, responsable d’emergències del comitè espanyol de l’Unicef.

Com a blanc dels bombardejos, com a escuts humans o com a soldats reclutats per un bàndol o un altre, els nens s’han convertit en armes de guerra. A més de la mort o les ferides per atacs directes, l’Unicef ha recopilat cinc grans violacions més dels drets infantils als països en guerra: el reclutament de nens soldats, la violència sexual, el segrest, la denegació d’ajut humanitari i els atacs a escoles i hospitals.

Atacs directes

Milers de nens han mort víctimes de les bombes i els franctiradors

Els tres anys de guerra al Iemen han deixat almenys 5.000 morts o ferits, tot i que aquests són només els que s’han registrats i les dades reals poden ser molt més altes. El Iemen destaca entre els conflictes que aquest 2017 han sigut especialment virulents cap als infants, apunta Carazo, ja que, a més dels bombardejos sobre la població civil, els més petits han patit enguany una fam cruenta i l’epidèmia del còlera.

També a la guerra de Síria, bona part del mig milió de víctimes mortals d’aquests set anys de conflicte són nens. En aquest país i a l’Iraq els nens són utilitzats constantment “com a escuts humans, atrapats sota els setges, blanc dels franctiradors, i han viscut intensos bombardejos i violència”, denuncia l’Unicef.

A Birmània, els nens rohignya han patit i han sigut testimonis de la violència extrema que ha obligat a fugir 655.000 persones. Però en tots els països en conflicte hi ha un creixent nombre de víctimes infantils: els primers nou mesos del 2017, a l’Afganistan hi van morir 700 nens.

Sota setges i bloqueigs

Quasi dos milions de nens pateixen desnutrició severa al Iemen

Una altra de les violacions flagrants del dret internacional que cada cop és més habitual és “la denegació d’accés a l’ajut humanitari”, diu Carazo. Des dels setges cruents que manté el govern de Baixar al-Assad en diverses ciutats de Síria fins al bloqueig imposat enguany per l’Aràbia Saudita sobre el Iemen. Uns 11 milions de nens iemenites necessiten ajuda humanitària urgent i 1,8 milions pateixen desnutrició severa, dels quals 385.000 estan en risc de mort imminent, diu l’Unicef.

Nens soldat

Hi ha més de 300.000 infants reclutats, alguns com a suïcides

Als conflictes del món hi ha avui uns 300.000 nens combatent com a soldats, des de la República Centreafricana fins a Somàlia, amb 1.740 nous nens reclutats aquest 2017, o el Sudan del Sud, on més de 19.000 menors han sigut reclutats i 2.300 han mort o han resultat ferits des de l’inici del conflicte armat, el 2013. Els nens del Sudan del Sud han patit aquest 2017 una gran fam que ha forçat a declarar l’estat de crisi humanitària.

Violència sexual i segrest

Matrimonis forçats, esclavatge i utilització com a bombes suïcides

Els abusos sexuals, el matrimoni forçat i el segrest i l’esclavatge de menors s’han convertit en tàctiques habituals a les guerres de Síria, l’Iraq i el Iemen, però també a Nigèria, el Sudan del Sud o Birmània, segons denuncia l’Unicef.

A Nigèria i el Camerun, el grup jihadista Boko Haram ha segrestat centenars de menors i aquest 2017 ha obligat almenys 135 nens i nenes a fer-se explotar com a terroristes suïcides, una xifra cinc cops més alta que la del 2016.

Les escoles com a objectiu

Almenys 400 centres escolars i 200 de sanitaris atacats al Congo

A la República Democràtica del Congo, la violència ha obligat 850.000 nens a fugir de casa seva, mentre que 200 centres sanitaris i 400 escoles han sigut atacats directament pels grups armats. En aquest país hi ha a més 350.000 nens amb desnutrició severa.

Els atacs als hospitals i a les escoles estan prohibits pel dret internacional i les lleis de la guerra que recullen les convencions de Ginebra, però tot i així aquestes instal·lacions són cada cop més l’objectiu directe dels bombardejos i els atacs militars, tant als països de l’Àfrica com a Síria, el Iemen o l’Afganistan.

Clam a les xarxes per l’evacuació de Karim

La solidaritat internacional s’ha centrat els últims dies en Karim, el nen de dos mesos que va perdre un ull en un bombardeig a Guta (Síria) en què va morir la seva mare. El nadó pateix danys cerebrals, però no ha pogut rebre assistència mèdica pel setge del govern sirià sobre aquest suburbi de Damasc. Milers de fotos de nens i adults tapant-se un ull inunden les xarxes per reclamar l’evacuació i atenció mèdica per a Karim.