Nicolas Sarkozy, sota custòdia policial per presumpte finançament il·lícit de la campanya electoral del 2007

L'expresident francès Nicolas Sarkozy ha estat posat aquest dimarts sota custòdia policial a la localitat de Nanterre per presumpte finançament il·lícit de la campanya electoral que el va portar a la victòria a les eleccions presidencials del 2007.

Segons avança el diari 'Le Monde', Sarkozy ha estat convocat a les dependències de la policia judicial de Nanterre, als afores de París, per explicar-se sobre com va aconseguir els fons per finançar aquesta campanya. El rotatiu també explica que la compareixença de l'expresident podria prolongar-se 48 hores abans de ser presentat a un jutge per a la seva eventual inculpació.

El procediment judicial té el seu origen en un document libi, publicat el maig del 2012 a Médiapart, en el qual s'explicava que l'expresident francès havia rebut diners de Gaddafi.

El novembre del 2016, l'empresari i intermediari Ziad Takieddine va afirmar haver portat cinc milions d'euros en efectiu entre finals del 2006 i començaments del 2007 de Trípoli a París, uns diners que hauria lliurat a Claude Géant i Nicolas Sarkozy, que era llavors ministre de l'Interior.

Aquestes declaracions confirmen les d'Abdallah Senoussi, antic responsable dels serveis d'informació militars del règim de l'enderrocat líder libi el setembre del 2012 davant un fiscal en el seu propi país.

A més, la justícia francesa va recuperar l'agenda de qui va ser ministre del Petroli de Gaddafi, Choukri Ghanem, mort el 2012 en estranyes circumstàncies, on apareixien esmentats pagaments de diners a Sarkozy.

Un antic col·laborador del líder libi que s'encarregava de les relacions amb França, Bashir Saleh, també va assegurar a 'Le Monde' que Gaddafi va dir que "havia finançat Sarkozy".

Un dels jutges que dirigeix aquesta investigació, Serge Tournaire, és el mateix que va inculpar l'expresident francès en un altre sumari, en aquest cas pels fons per a la campanya del 2012, en la qual no va ser elegit.

Segons 'Le Monde', la declaració sota arrest del president de França pels fets que van tenir lloc entre 2007 i 2012 significa que els magistrats consideren que tenen prou proves per inculpar-lo. Entre altres coses, perquè antics dignataris del règim de Gaddafi han aportat elements que confirmen les sospites.

Sarkozy ha denunciat sempre aquestes acusacions, que ha atribuït a manipulacions i a un acarnissament contra ell.