El nombre de refugiats que han arribat a Europa ha caigut gairebé un 40% el 2018

El nombre de refugiats que han aconseguit asil als 28 estats membres de la UE ha caigut un 40% el 2018 respecte a l'any anterior, segons informa Eurostat. L'any passat es va concedir el visat de protecció a gairebé 333.400 sol·licitants d'asil, una xifra que està lluny dels 533.000 visats concedits el 2017. D'altra banda, 24.800 refugiats van ser reubicats, principalment des de països com Itàlia i Grècia.

Igual que els últims anys, el grup majoritari entre els ciutadans que reben asil són els sirians, que representen gairebé un 30% de les resolucions favorables. En segon lloc hi ha els afganesos, que representen un 16%, seguits dels iraquians, amb un 7%. La resta procedeixen de països com Etiòpia, Nigèria, Somàlia, el Pakistan, l'Iran, Turquia o Bangladesh.

El país més obert amb l'acollida ha sigut Alemanya. Quasi un 70% dels sirians que van demanar asil a la Unió Europea ho van fer en terres germàniques. Els alemanys també han sigut els que més resolucions favorables d'asil han concedit el 2018 (40%). De lluny els segueixen els italians i els francesos, amb un 14% i un 12% respectivament.

Amb tot, els refugiats amb una resolució favorable no són el total de ciutadans que van arribar a Europa per demanar asil. El mateix informe assenyala que durant el 2018 s'han resolt 582.000 peticions en primera instància sobre sol·licituds d'asil a la UE, amb 309.000 decisions finals després d'una apel·lació. El percentatge de resolucions favorables a peticions d'asil concedides pel conjunt de la UE en primera instància ha sigut d'un 37%, i en segona instància d'un 38%. És a dir, més d'un 60% de sol·licituds d'acollida acaben sent denegades.

Diferències entre els estats membres

El país de la UE que més resolucions positives emet és Irlanda (85%), seguit de Luxemburg (72%) i Portugal (60%). A la cua hi tenim Espanya i Letònia (24%), la República Txeca (11%) i Polònia (14%).