El nonagenari comptable d’Auschwitz, a la presó

El comptable d’Auschwitz, Oskar Groening, haurà d’entrar a la presó amb 96 anys, després que el Tribunal Constitucional d’Alemanya ha dictat aquest divendres la ratificació de la condemna i ha rebutjat els recursos dels seus advocats que al·legaven que l’empresonament a aquesta edat violaria “el seu dret a la vida i a la integritat física”. L’alt tribunal, l’última instància judicial del país, ha conclòs que la gravetat dels crims comesos pel nonagenari requeria que complís el càstig imposat.

“L’acusat ha estat considerat culpable de ser còmplice de l’assassinat de 300.000 persones, de manera que hi ha una importància especial que la sentència es compleixi”, diu el text, que ja no es pot recórrer més. El tribunal condemna l’acusat per haver ajudat a l’execució massiva al camp construït a la Polònia ocupada, en l’anomenada operació Hongria el 1944. Setanta-tres anys després, Groening haurà d’entrar a la presó per complir els quatre anys de condemna dictada el 2015 pel jutjat de Celle, a la Baixa Saxònia. Els advocats del nonagenari van interposar recursos a les diverses instàncies i el Suprem els va desestimar ja l’any passat.

Confessió al judici

Durant el judici, el mateix Groening va admetre la responsabilitat “moral” en la mort dels deportats a aquest camp d’extermini i va demanar perdó a les famílies. “Per a mi està fora de tot dubte que soc moralment còmplice”, va dir llavors, quan ja tenia 93 anys. Groening, que va servir en aquest camp a partir del 1942, va admetre que des que hi va arribar va saber que s’hi gasejaven els jueus.

El procés contra Groening es considera un dels últims grans judicis pels crims nazis, atesa l’avançada edat dels implicats i també de les víctimes. La fiscalia sostenia que l’home, encarregat de confiscar les pertinences dels presoners que arribaven a Auschwitz i d’enviar els diners a les SS a Berlín, va ajudar econòmicament el règim nazi i va donar suport així a la seva maquinària de la mort. L’acusació se centrava en l’estiu del 1944, quan en el marc de l’anomenada operació Hongria van arribar al camp de concentració i d’extermini 425.000 deportats d’aquest país, i almenys 300.000 van ser executats a les cambres de gas. En aquell moment, Groening tenia 21 anys i era un nazi entusiasta, com ell mateix va admetre durant el judici. El seu cas no va captar l’atenció de la justícia fins al 2005, quan va començar a concedir entrevistes als mitjans per parlar de la seva feina al camp d’Auschwitz, en un intent de convèncer els negacionistes de l’Holocaust que aquell genocidi efectivament s’havia produït.