El nord d’Àfrica es resisteix a ser el CIE de la UE

Malgrat la caiguda substancial en el nombre de migrants arribats clandestinament a les costes europees des del 2016, la qüestió migratòria s’ha convertit en una autèntica patata calenta per a la Unió Europea. L’ascens de l’extrema dreta a diversos països dificulta una solució que, en teoria, no hauria de ser tan complicada. L’última proposta dels líders europeus, a la cimera del 28 de juny, insisteix en una idea que ja fa tres anys que circula: la creació de plataformes de desembarcament al nord d’Àfrica on els migrants rescatats o interceptats al Mediterrani s’allotjarien mentre es processen les seves peticions d’asil. Però els governs de la regió s’hi oposen categòricament.

Demà la UE es reunirà amb la Unió Africana i alguns països de la zona, acompanyats de l’Acnur i l’Organització Mundial de Migracions (OIM), per debatre la proposta. Però fins ara la negativa ha sigut categòrica per part dels mandataris d’Algèria, el Marroc, Tunísia i Egipte. Els arguments de tots ells són molt semblants: la qüestió migratòria requereix solucions més ambicioses que crear centres d’internament per a estrangers (CIE), una empresa per a la qual no estan preparats. “Aquests centres no resoldran el problema. A més, Tunísia no té ni els mitjans ni la capacitat d’organitzar aquests centres. Defensem una solució comuna i global que afavoreixi la migració regular”, deia a l’ARA el portaveu d’Exteriors tunisià, Buraui Limam.

El president del Parlament egipci, Ali Abdel Aal, va recórrer a un argument més original, en adduir que els centres violarien la Constitució del país, que garanteix la lliure circulació de les persones dins el territori nacional. Però les raons egípcies semblen més aviat una excusa, sobretot si tenim en compte que el règim viola sistemàticament drets individuals reconeguts a la Carta Magna, com el d’expressió, associació o el dret a un judici just.

Per raons logístiques i polítiques, Tunísia seria el lloc ideal per situar-hi els centres de migrants. Les seves costes són les més pròximes a la zona on són rescatats la majoria de migrants sortits de les platges de Líbia. A més, és el país que rep més ajudes econòmiques de la UE per càpita. Però no sembla un escenari gaire viable. “Per a Tunísia, la creació d’aquests centres d’acollida és una línia vermella.És una posició que ve de lluny i que té a veure amb la seva mala experiència durant la guerra civil a Líbia”, sosté Valentin Bonnefoy, investigador sobre migració de l’ONG tunisiana FTDES.

A finals del 2011, el país magribí va acollir milers de refugiats que fugien de Líbia, molts d’ells treballadors dels països de l’Àfrica subsahariana, sota la promesa de la comunitat internacional que després se’n faria càrrec i serien recol·locats a altres països. La solidaritat no va arribar mai, i el camp de refugiats de Xuxa es va convertir en una bomba de rellotgeria, amb conflictes entre refugiats i població local, fins que el govern va decidir tancar-lo.

Aquesta por també és present als altres països de la zona, tots ells amb un problema compartit: una elevada taxa d’atur juvenil, ja que l’economia no és capaç de generar prou llocs de treball per absorbir els milers de joves que cada any arriben al mercat de treball. ¿Què passaria amb tots els migrants -probablement la majoria- que veiessin rebutjades les seves peticions d’asil?

A banda d’això, alguns països tenen altres motius. Per exemple, el Marroc i Algèria, embrancats en una lluita per guanyar-se el favor de la resta d’estats africans en el conflicte del Sàhara Occidental, no volen ser vistos com els carcellers que tanquen els nacionals d’aquests països en centres d’internament sense llibertat de moviments.

Si l’oferta econòmica millora

Una font diplomàtica europea no descarta la possibilitat que els governs del Nord d’Àfrica acabin cedint davant les pressions europees. “De moment, no s’ha fet una oferta econòmica precisa [més enllà d’assumir el cost operatiu i de funcionament dels centres]. Però si la quantitat fos astronòmica, potser s’ho repensarien”, suggereix. Aquest és l’escenari que ja es va donar amb Turquia. Però una jugada d’aquest tipus seria més fàcil per als països regits per dictadures, on l’opinió pública no pesa tant en les decisions dels dirigents. A Tunísia se celebraran unes disputades eleccions legislatives i presidencials l’any vinent, cosa que redueix el marge de maniobra. El fet que des de fa dues setmanes un vaixell comercial amb 40 migrants a bord esperi el permís del govern tunisià per poder atracar al port de Zarzis, a prop de la frontera líbia, és tot un senyal de fermesa davant la UE.