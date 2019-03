Una nord-americana, retinguda a l’Aràbia Saudita per l’exmarit

L’Aràbia Saudita va ser inicialment una aventura per a la nord-americana Bethany Vierra, que va anar al país per ser professora a la universitat de dones, però també hi va crear una empresa i es va casar amb un home de negocis saudita amb qui ha tingut una nena, la Zaina. Però des que el matrimoni es va convertir en un infern i la parella es va divorciar, l’Aràbia Saudita s’ha convertit per a ella en una presó. A causa de l’anomenada llei de tutela que hi ha en aquest país i que dona un gran poder als homes sobre les dones, la Bethany no pot tenir accés als diners del seu compte corrent, ni demanar ajuda legal, ni sortir del país, ni viatjar amb la seva filla sense el permís del seu ja exmarit, segons relata la seva cosina, Nicole Carroll. “Està del tot atrapada”, assegura la Nicole, de 37 anys, per telèfon des de Dublín.

Sota l’anomenat sistema de tutela saudita, les dones tenen un estatus jurídic semblant al dels menors. Totes han de tenir un “tutor” masculí que se n’encarregui, i que generalment és el pare o el marit, però de vegades també ho pot ser un fill o un oncle. Aquest tutor els ha de donar permís per aconseguir un passaport, viatjar o sotmetre’s a determinats tractaments mèdics. Aquesta norma també afecta les dones estrangeres que es casen amb saudites, com és el cas de la Bethany, i els seus fills. Per controlar-ne els moviments, els tutors disposen fins i tot d’una aplicació que els avisa si les dones intenten abandonar el país. En aquest cas l’home rep immediatament un missatge d’alerta.

La Bethany es va traslladar a l’Aràbia Saudita l’any 2011 per ensenyar en una universitat femenina mentre feia recerca per obtenir un títol de grau, explica la seva cosina. Alguns amics li van presentar un empresari saudita que s’havia format a l’estranger i semblava que respectava la Bethany i la seva feina. Van contraure matrimoni el 2013, en un casament que es va celebrar a Portugal i al qual van assistir desenes d’amics.

“Al principi semblava que tot anava molt bé”, recorda la Nicole, que va ser dama d’honor al casament. “Ell era encantador i afectuós, generós i amable. Realment vaig creure que la meva cosina havia tingut molta sort de trobar un home així”, comenta.

La parella va tenir una nena, la Zaina, i la situació va començar a anar malament. L’home sovint perdia els nervis i es mostrava violent i escridassava la Bethany davant la nena. La Bethany va demanar aleshores el divorci, però durant tot un any no va aconseguir separar-se malgrat fer tota mena de tràmits. A l’Aràbia Saudita una dona només es pot divorciar si el seu home no compleix les seves obligacions maritals, o si és ell qui ho sol·licita. Finalment això és el que va passar: el marit de la Bethany va dir que no volia continuar amb ella.

Tutor després del divorci

Fins i tot després del divorci, l’exmarit continua sent el tutor de la Bethany i de la seva filla, segons explica la cosina. A més, al febrer va deixar que la residència de la dona expirés i ara la Bethany s’està de manera il·legal a l’Aràbia Saudita. I sense un permís de residència vàlid, ja no pot viatjar, ni recórrer a la policia per demanar ajuda, ni accedir al seu compte corrent, amb la qual cosa tampoc pot pagar als treballadors de la seva empresa. Segons la legislació saudita, una dona estrangera pot aconseguir la residència si és mare d’un ciutadà saudita, però només el seu exmarit li pot proporcionar els documents que corroboren que ella és la mare de la Zaina. I, de moment, ell es nega a fer-ho.

La Zaina té en teoria doble nacionalitat, però el govern saudita considera que la nena és només saudita. Això comporta que el seu pare en sigui el tutor i és ell qui li ha de donar permís en cas que vulgui anar-se’n del país. Per tant, encara que la Bethany aconseguís sortir de l’Aràbia Saudita, hauria de deixar-hi la nena. La dona ha confirmat aquesta situació al New York Times per telèfon, però ha preferit no donar més detalls per por que la seva situació empitjori.

El departament d’Estat nord-americà corrobora a la seva web que fins i tot les dones estrangeres han de tenir un tutor masculí a l’Aràbia Saudita, i que els Estats Units no poden proporcionar un visat de sortida del país a fills menors sense el permís del pare.