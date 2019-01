Les notes de l'escola: el tresor del noi malià de 14 anys que es va ofegar al Mediterrani

Només tenia 14 anys però estava disposat a guanyar-se un futur millor. A bord d'una pastera només et pots endur el que és imprescindible, i aquest noi de Mali va escollir el quadern de notes de l'escola. El va trobar l'antropòloga forense Cristina Cattaneo, que encapçala una iniciativa per identificar els morts anònims al Mediterrani.

Al llibre 'Nàufrags sense rastre', que s'acaba de publicar a Itàlia, la forense recorda aquella autòpsia. El noi era una de les víctimes del naufragi del 18 d'abril del 2015: hi van morir entre 700 i 900 persones, però només es van recuperar 58 cossos i hi va haver 28 supervivents. "Vam notar que aquell cos pesava menys que els altres –escriu Cattaneo–, portava un anorac de plomes, una armilla, camisa i texans". La forense de seguida va saber que es tractava d'un adolescent: els ossos del canell encara estaven separats i la cresta ilíaca no estava del tot formada. La doctora va calcular que devia tenir uns 14 anys.

"Quan li vaig treure la jaqueta vaig notar alguna cosa dura i quadrada cosida a la butxaca. Vaig tallar el folre amb compte. I em vaig trobar un petit tros de paper plegat petit", relata al llibre. Algunes lletres s'havien esborrat però encara s'hi podia llegir 'bulletin scolaire', i en una columna 'mathématiques', 'sciences physiques'...

Els forenses s'acostumen a viure tota mena d'històries humanes duríssimes. I molts mai s'havien imaginat que, quan van sortir de la universitat, per les seves mans passarien tantíssims cossos de joves, tantíssimes criatures. I, sovint, els objectes personals parlen, tant com els cadàvers, de la història que els seus propietaris ja no poden explicar. "Tots vam pensar el mateix, n'estic segura: ¿amb quines expectatives aquest noi de Mali havia guardat amb tanta cura un document que deia que s'esforçava en els estudis i que es pensava que li obriria alguna mena de porta en una escola italiana o europea, i que ara es reduïa a un paper xop d'aigua podrida?"

30.000 morts en 15 anys

Segons l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), els últims 15 anys almenys 30.000 persones han mort intentant creuar el Mediterrani, que s'ha convertit en la frontera més perillosa del planeta per als sensepapers. Només l'any passat es van registrar més de dos mil morts i el 60% no s'han pogut identificar. Cattaneo treballa en una iniciativa per aconseguir posar nom a les víctimes mortals de l'anomenada 'Europa fortalesa', que ha començat de manera experimental al centre de Milà on treballa amb els grans naufragis del canal de Sicília, com el del 3 d'octubre del 2013 i el del 18 d'abril del 2015.