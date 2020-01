El Líban nomena un nou govern proiranià

"Lladres, lladres! Tots fora, que vol dir tots!". Amb els lemes tradicionals de les protestes, milers de libanesos congregats al centre de Beirut, als carrers veïns del Parlament mostren aquesta nit de dimarts el seu rebuig al nou govern. Després de tres mesos des de la dimissió del gabinet de Saad Hariri per la pressió de les protestes, el Líban té nou executiu, però no compleix amb les expectatives dels manifestants.

Tocades les 8 del vespre, hora local, el president de Parlament Nabih Berri ha anat a presentar al president libanès, Michel Aoun, la llista dels 20 nous ministres, després d’àrdues negociacions per repartir-se el pastís segons les confessions religioses. Es tracta d’un govern "unilateral", pròxim a la coalició 8 de Març, format per la proinaniana Hezbollah, Amal i el Corrent Patriòtic Lliure de Yibran Bassil, gendre d’Aoun.

Tant el Moviment Futur, del primer ministre sortint Saad Hariri, com els grups cristians de les Forces Libaneses i el Partit Kataeb (Falanges libaneses), i el Partit Socialista Progressista, del drus Walid Jumblatt, no tenen representació en el nou govern. Aquests quatre partits estan estretament alineats amb Occident i l’Aràbia Saudita.

Si bé la majoria de ministres són "especialistes", han estat escollits pels partits tradicionals, de tall sectari, pel que no hi ha una gran diferència amb l’executiu anterior.

Després d’anunciar Berri el nou gabinet, que tindrà una tercera part de dones, els manifestants no s'han fet esperar i han sortit als carrers per protestar pel nou govern perquè no és independent, una condició que fa que exigeixen des del 17 d’octubre amb multitudinàries protestes.

"És una vergonya, ens prenen per ximples”, deia queixant-se la Nayma, una manifestant que va baixar a les avingudes del centre que condueixen al parlament, després de l’anunci de nou govern. "No pararem fins que tinguem un govern independent", deia desafiant també l'Omar, enfundat en la seva palestina en previsió que les forces de l’ordre reprimissin les protestes amb gasos lacrimògens, com ha passat des del cap de setmana.

Amb més de 550 ferits els últims dies, els polítics s’han afanyat per formar govern i prevenir que hi hagi més violència als carrers. No obstant això, el missatge dels manifestants no és precisament una crida a la calma, sinó que es preveu que tornaran a tallar carreteres i que els col·legis i universitats tancaran davant de possibles disturbis.

Molts es pregunten quant de temps durarà aquest govern que no té el suport de quatre de les forces polítiques. I a més, "tenint en compte que té la influència de l’Iran, s’espera que no tingui ple suport de la comunitat internacional”, va assegurar Basam Lahud, professor de la Universitat Libanesa Americana (LAU). L’esperat govern, doncs, no servirà per calmar els ànims als carrers on des de dimarts es repeteixen els actes vandàlics i els enfrontaments entre manifestants i la policia antiavalots.