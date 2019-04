Les noves eleccions presidencials a Algèria seran el 4 de juliol

Ja hi ha data per a les noves eleccions presidencials algerianes. Tal com ha anunciat aquest dimecres la presidència de la República en un comunicat, els comicis -que s'havien de celebrar el 18 d'abril, però que es van ajornar degut a les protestes contra la voluntat del ja expresident Abdelaziz Bouteflika de voler presentar-se a un cinquè mandat- seran el proper 4 de juliol.

L'encarregat de convocar les eleccions ha estat el president interí, Abdelkader Bensalah, que va ser nomenat dimarts pel parlament cap d'Estat en substitució del mateix Bouteflika, que va dimitir el passat 2 d'abril davant la pressió de milions d'algerians que van sortir al carrer per demanar la fi del règim. Bensalah no ha trigat ni un dia a organitzar eleccions en un plaç de tres mesos.

I és que la crida a les urnes s'entén com un gest per calmar els ànims al carrer: malgrat la renúncia de Bouteflika i la successió de Bensalah -que era president del Senat i un dels homes de confiança de l'expresident octogenari-, les protestes no han cessat. El poble exigeix també la sortida de tot l'entorn de Bouteflika i del "sistema", la casta que domina el poder al país des de la independència i que s'ha caracteritzat per ser una cleptocràcia.

Per la seva banda, el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, el general Ahmed Gaid Salah, ha aprovat el nomenament de Bensalah i ha comparegut de nou aquest dimecres per afirmar que la cúpula militar "garantirà les demandes del poble". Segons el general, que és l'autèntic home fort del país després de la dimissió de Bouteflika, l'exèrcit "vetllarà" per la "transparència" i la "integritat" de la transició política, que ha de culminar en les noves eleccions presidencials del 4 de juliol.

Mentrestant, milers de persones han tornat a sortir aquest dimecres als carrers de les principals ciutats d'Algèria. Com en totes les altres jornades, el govern ha desplegat un ampli dispositiu policial. Fins al moment, ja se sumen set setmanes de mobilitzacions populars, que les decisions del règim no han aconseguit aturar, ja que, segons els manifestants, necessiten canvis molt més profunds per acontentar la ciutadania.