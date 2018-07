Obiang declara una "amnistia general" per als presos i processats polítics

El president de Guinea Equatorial, Teodoro Obiang, ha decretat una "amnistia general" per als presos i processats per qüestions polítiques en vigílies d'un nou diàleg nacional que el govern del dictador ha convocat a partir del 16 de juliol a Malabo. Es tracta del segon perdó general que ordena Obiang, després que fa quatre anys va reconèixer per primer cop l'existència de "presos polítics".

L'amnistia era el requisit de l'oposició per obrir un diàleg i va entrar en vigor ahir dimecres, quan es va publicar. Inclou els ciutadans condemnats i que compleixen presó, però també els que han estat processats acusats de "delictes polítics en l'exercici de les seves activitats, tant si compleixen les penes corresponents com si no", explica el decret signat per Obiang.

Obiang ha assegurat que l'amnistia suposa "el complet perdó i oblit de les responsabilitats" del règim a qui rebi la mesura de gràcia, rebuda amb certa cautela entre els opositors pel fracàs d'altres intents i la poca informació que ha facilitat el govern sobre quan quedaran sense efecte les sentències que condemnen els polítics.

Guinea Equatorial, que va obtenir la independència plena d'Espanya el 12 d'octubre del 1968, és considerat un dels països més repressius del món a causa de les acusacions de detencions i tortures de dissidents, i les denúncies de repetits fraus electorals llançades per l'oposició i la comunitat internacional.

La tensió es va disparar al petit país africà a finals del desembre passat a conseqüència d'un suposat cop d'estat frustrat que va denunciar el govern d'Obiang, del qual en va responsabilitzar l'"oposició radical" de l'exterior i de l'interior.