Els obstacles de viure en una zona que no surt als mapes

"Els mapes són una eina vital per poder arribar a les poblacions més vulnerables, per avaluar les seves necessitats o per rastrejar la propagació d'epidèmies", diu Juan José Arévalo, coordinador de sistemes d'informació geogràfica de Metges Sense Fronteres (MSF). Moltes zones del món, especialment a l'Àfrica, segueixen sense cartografiar-se, i sempre sol coincidir que les àrees no identificades als mapes són les menys desenvolupades, on resideix la població més vulnerable, més apartada. Aquesta falta de mapes dificulta el seu progrés.

Els plànols són necessaris per desplaçar-se d'un punt a un altre de la manera més eficient possible. Per aquest motiu, quan es produeixen catàstrofes humanitàries, cal tenir delimitat el territori per ajudar les víctimes de la millor manera possible. Si no, es perd temps en localitzar les poblacions afectades i, per tant, hi ha menys possibilitats de mitigar les conseqüències del desastre.

De la mateixa manera, quan hi ha una crisi humanitària "una de les conseqüències és que es produeixen desplaçaments de població", explica a l'ARA Milagros Font, delegada de MSF a València. "Sempre és millor saber on vas que no pas no tenir-ne cap idea", diu Font. Moltes vegades és primordial que les poblacions, en cas de desplaçament obligatori, sàpiguen on anar. En cas contrari podrien acabar en una zona sense infraestructures ni recursos, molt més exposats a les conseqüències del desastre.

Àfrica, la més oblidada als mapes

Per aquest motiu Metges Sense Fronteres ha organitzat el Mapaton, una paraula sorgida de la combinació de mapa i marató. Es tracta d'un esdeveniment en el marc del projecte internacional Missing Maps, nascut el 2014 amb l'objectiu de col·locar al mapa les poblacions més vulnerables. El Mapaton és un projecte en què diverses persones voluntàries s'uneixen per cartografiar una regió. A Espanya l'acte s'ha fet aquest dijous simultàniament en 13 ciutats. A Catalunya s'ha fet a Barcelona i Girona.

En aquesta edició el continent que s'ha cartografiat és l'africà, com quasi tots els anys anteriors. "Només vam fer un Mapaton per Haití, els altres han sigut a l'Àfrica", explica Font. "Les zones del món que no estan cartografiades són aquelles menys desenvolupades i on menys interès hi ha. A més, coincideix que són els punts on hi ha més crisis humanitàries", diu la delegada de MSF.

En aquesta edició l'objectiu ha sigut cartografiar certes zones de Mali, Nigèria, la República Democràtica del Congo i sobretot Moçambic, on el cicló 'Idai' ha provocat el desplaçament de 130.000 persones i gairebé 600 morts. Segons la delegada de MSF, l'organització calcula que més de 500 persones han estat cartografiant arreu d'Espanya durant aquesta jornada.

Les trobades a Girona i Barcelona són justament on s'han cartografiat les zones afectades per l''Idai' a Moçambic. "Hem detectat que [a Moçambic] hi ha carreteres totalment destrossades, infraestructures que no poden ser utilitzades", explica Font. En aquest sentit, és molt important estudiar la zona perquè organitzacions com Metges Sense Fronteres puguin ajudar de manera més eficient.

Des que va néixer Missing Maps, més de 77.000 voluntaris han participat en Mapatons de tot el món. Han cartografiat més de 38 milions d'edificis i gairebé un milió de quilòmetres en carreteres.