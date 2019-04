L'ofensiva dels Estats Units sobre la ciutat siriana de Raqqa va deixar almenys 1.600 civils morts

L'ofensiva dels Estats Units, amb el suport de França i la Gran Bretanya, per foragitar l'Estat Islàmic de la ciutat de Raqqa, considerada la capital de l'organització jihadista a Síria, va matar almenys 1.600 civils el 2017, segons una investigació detallada d'Amnistia Internacional i el grup Airwars. La xifra multiplica per deu el nombre de víctimes civils reconegudes per la coalició.

L'ONG de defensa dels drets humans i l'entitat que monitoritza els atacs aeris nord-americans a les guerres del Pròxim Orient han documentat les morts i alerten que en la majoria de casos s'ha violat el dret humanitari internacional. També han reclamat a la coalició indemnitzacions per a les famílies de les víctimes.

El Daeix va arrabassar Raqqa als rebels sirians a principis del 2014 en el seu ràpid avenç sobre Síria i l'Iraq, en què va arribar a ocupar un terç del territori de tots dos països i hi va proclamar un califat, però ara n'ha estat expulsat pels bombardejos de la coalició i l'avenç dels kurds i les forces de seguretat a Síria i l'Iraq. Amb tot, les seves cèl·lules encara representen una amenaça.

Els periodistes de Reuters a Raqqa durant i després de la campanya van dir que el bombardeig havia causat una destrucció massiva a la ciutat i havia deixat barris sencers en runes.