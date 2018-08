Ohio dona esperança als demòcrates per a les legislatives de novembre

La derrota del candidat demòcrata en un petit districte de l'estat nord-americà d'Ohio suposa un baló d'oxigen de cara a les legislatives del pròxim 6 de novembre perquè els republicans fa 30 anys que mantenien el seient en joc sense oposició i, sense anar més lluny, Donald Trump va treure-li 11 punts a Hillary Clinton en les presidencials del 2016. El districte ha hagut d'avançar els comicis perquè el fins ara diputat ha passat a l'empresa pública però haurà de tornar a posar en joc aquest escó quan es renovi tota la cambra legislativa estatal.

Ohio és un estat que es considera un termòmetre de la política nord-americana, així que les eleccions en el districte 12 han sigut examinades com si es tractés d'un referèndum a la gestió de Donald Trump, que dissabte va fer campanya pel candidat republicà, Troy Balderson. El republicà s'ha acabat imposant per un marge insignificant, amb el 50,2%, davant del 49,3% que ha aconseguit el jove demòcrata Danny O'Connor. Malgrat la derrota, Trump ha tret pit i, a través de Twitter, s'ha atribuït la pírrica victòria del seu aspirant, ja que, tal com ha dit, abans del seu discurs tenia unes perspectives dolentes.

When I decided to go to Ohio for Troy Balderson, he was down in early voting 64 to 36. That was not good. After my speech on Saturday night, there was a big turn for the better. Now Troy wins a great victory during a very tough time of the year for voting. He will win BIG in Nov.