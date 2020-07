L'OMS veu "possible" la transmissió del coronavirus per l'aire però demana temps per fer més estudis

Un grup de 239 científics de 32 països van publicar aquest dilluns una carta en què asseguren que els estàndards de distància física davant de la pandèmia del covid-19 són "insuficients" i demanaven a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que es prengui més seriosament la investigació sobre la transmissió aèria del virus. En aquest sentit, la doctora i experta en malalties infeccioses Benedetta Allegranzi ha explicat en una compareixença de l'OMS d'aquest dimarts a la tarda que són "conscients que cada cop hi ha més evidències en aquest camp".

"Des dels últims mesos que estem en contacte amb molts dels signants d'aquestes cartes i hem rebut moltes de les seves contribucions. Som conscients que cada cop hi ha més evidències en aquest camp, però també en d'altres. Per tant, hem de mantenir una actitud oberta respecte a aquestes possibles vies de contagi. Hi ha camps d'estudi, encara sense proves prou concloents, però no podem descartar que hi pugui haver transmissió del contagi a través de l'aire en espais on hi pugui haver aglomeracions", ha valorat Allegronzi. " En les nostres recomanacions ja demanem evitar les aglomeracions, especialment en espais tancats, on és imprescindible que hi hagi una bona ventilació", ha afegit la doctora.

En la mateixa línia s'ha expressat l'epidemiòloga estatunidenca Maria Van Kerkhove: "Estem activament en contacte amb molts d'aquests signants de la carta des de l'abril. Nosaltres celebrem qualsevol tipus d'interacció i col·laboració. La transmissió per l'aire o a través d'aerosols és un dels possibles camps de transmissió. Estem preparant una nota científica al respecte. No podem oblidar, però, els altres mètodes de transmissió". Kerkhove, com Allegronzi, ha insistit en les mesures de protecció davant del virus: "No es tracta només de la distància física, sinó també de fer servir la mascareta quan no es puguin guardar les distàncies". Sobre la possible transmissió del virus per l'aire o la seva propagació mitjançant aerosols, l'epidemiòloga ha demanat ser "especialment previnguts en els espais tancats amb poca ventilació".

Amb tot, l'OMS demana insistir en les mesures de prevenció ja conegudes i reclama més temps per prendre una decisió unitària davant la hipòtesi de la transmissió aèria del virus. Les respostes de l'OMS han arribat després que l'esmentat grup de 239 científics i investigadors hagués assenyalat específicament l'organisme per no "reconèixer la transmissió aèria" a excepció de certs procediments en hospitals. " Fem una crida a la comunitat mèdica i a les organitzacions internacionals i nacionals a reconèixer el potencial d'extensió aèria del covid-19", havien afirmat aquests experts.

"La pandèmia s'està accelerant"

Durant la roda de premsa, e l director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha incidit que la pandèmia "s'està accelerant" i que encara "no ha tocat sostre": "Al principi es van trigar dotze setmanes a arribar als 400.000 casos. Ara s'han sumat només en l'última setmana". El doctor també ha recordat que l'OMS té en marxa un expedició especialitzada enviada a Wuhan (a la Xina) per determinar com es va originar la transmissió del virus dels animals als éssers humans. Tedros també ha recordat un dels principals impactes col·laterals de la pandèmia: 73 països han notificat a l'OMS que estan en risc de quedar-se sense retrovirals per combatre malalties contra la sida. En aquest sentit ha apel·lat a la "solidaritat global".