L'OMS assenyala Itàlia com el model a seguir per acabar amb el coronavirus a Europa

Itàlia és el model a seguir, el país que marca la pauta de com es pot frenar el brot del coronavirus. Són paraules del director general de l'Organització Mundial de la Salut per a Europa, Hans Kluge, que en una roda de premsa ha assenyalat que avui la regió està "vivint temps sense precedents" al convertir-se en "l'epicentre de la pandèmia" del Covid-19.

El responsable de l'ens internacional s'ha felicitat que finalment, i després de setmanes de vacil·lacions i mesures toves, els països europeus s'hagin posat les piles i estiguin prenent mesures restrictives. Itàlia és "la plataforma de com s'ha de fer" per lluitar contra el brot que està "canviant radicalment les vides" de tot el món i està debilitant les economies globals.

Per a Kluge, Europa finalment ha trobat la via de confinament i aïllament que, ara Itàlia i abans "la Xina, Corea del Sud o Singapur, han demostrat que és exitosa" i ha aplaudit que governs com el britànic s'hagin apuntat finalment a donar respostes contundents, després de setmanes d'haver minimitzat l'impacte i d'haver anunciat que posaria en marxa una controvertida estratègia que consistia en deixar que el coronavirus s'escampés lliurement perquè els que no morissin s'immunitzessin, amb l'objectiu d'evitar la parada econòmica. "Tots els estats, sense excepció, han de fer accions valentes" per aturar el brot.

A l'OMS es valora que Europa faci gala de "solidaritat" tant interna com en relació a altres regions del món per "treballar plegats i aprendre mútuament" i aplanar la corba de la infecció, que només ha arribat a la Xina. Kluge ha insistit, com ja ho va fer el director general de l'OMS a nivell mundial ahir dilluns, que és indispensable diagnosticar tots els malalts i, per això, ha afirmat que no es pot discriminar ningú ni per origen, edat, sexe o estat de salut perquè la fi del coronavirus vindrà per tres punts: protecció personal, conscienciació social del problema i respecte dels drets humans.