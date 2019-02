La barca d'Alan

"Vull demanar perdó perquè no soc jo mateix. Em sent com si fos enmig de la mar perdent els meus". D'aquesta manera s'ha disculpat Abdullah Kurdi, pare d'Alan Kurdi, davant dels mitjans de comunicació al port de Palma després que l'organització alemanya Sea Eye hagi rebatejat un dels seus vaixells amb el nom del seu fill, el cadàver del qual va ser trobat el 2 de setembre del 2015 en una platja turca. Des de llavors, la seva imatge s'ha convertit en un símbol del patiment dels refugiats i de la seva odissea pel Mediterrani en la recerca d'un lloc on poder viure lluny de la guerra i la destrucció. El pare ha insistit en què l'acte d'avui serveixi per tornar al seu fill el seu nom de debò, ja que la premsa l'havia anomenat Ailan.

Kurdi ha reclamat aquest diumenge als líders polítics que donen suport a la guerra que "despertin la seva consciència" i que "escoltin els més necessitats" i "els nins innocents que cerquen la pau". En lloc de conèixer què passa mitjançant la televisió, "els polítics haurien de tenir contacte amb els afectats", ha dit Kurdi, que dona tot el seu suport als vaixells que es dediquen al salvament marítim al Mediterrani. "Ells poden en perill la seva pròpia vida".

D'altra banda, Gorden Isler, membre de l'organització Sea Eye, ha reclamat que el salvament de les persones que es llancen a la mar cercant una vida millor, hauria d'estar "més enllà de cap debat polític". "Cada vegada és més complicat dur a terme la nostra feina i trobar un port. Però la feina del dia a dia no pot contemplar això. Ens hem de llançar a la feina", ha explicat Isler, que també ha destacat que, a hores d'ara, "Espanya, Portugal i Alemanya són els països que més estan fent per acollir refugiats".

'Alan Kurdi' serà a partir d'avui el nom del vaixell de l'organització Sea Eye, l'anteriorment conegut com 'Professor Albrecht Penck'. La cerimònia de rebateig s'ha dut a terme aquest diumenge al port de Palma, i ha comptat amb la presència d'Abdullah i Tima Kurdi, pare i tia d'Ailan Kurdi, respectivament.

Abdullah Kurdi ha agraït "el suport i l'acollida" que ha tingut a Mallorca, i s'ha mostrat commogut pel fet que un vaixell de rescat porti el nom del seu fill. Cal recordar que Abdullah va ser l'únic supervivent de la seva família –dona i dos fills– durant la fatídica travessia del 2015. "És un honor donar nom a aquest vaixell que es dedica a salvar vides", ha dit. "Ser aquí em fa reviure la tragèdia de fa tres anys, quan esperàvem el rescat de la meva família", ha afegit. "Recordar aquell moment fa que un punyal em travessi el cor. És un dolor que difícilment es pot expressar amb paraules", ha manifestat amb llàgrimes als ulls.

Per la seva part, Klaus Stadler, un dels capitans de Sea Eye, ha lamentat durant la cerimònia que la situació "hagi empitjorat notablement a la Mediterrània". Stadler ha recordat l'odissea de l''Aquarius' i també la del 'Professor Albrecht Penck', que va atracar a Palma a final de gener després que Malta i Grècia es neguessin a donar-li permís.

La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, ha estat una de les assistents al rebateig, juntament amb el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, Nur Bió, vocal del Grup de Coordinació de les Mesquites de Palma, i Francisco Jiménez, secretari de la Comissió Islàmica Espanyola. "Posar al vaixell el nom d'aquest menor ens ha de recordar el que no hauria d'haver passat", ha manifestat Santiago. La consellera ha expressat també el suport del Govern balear "a totes les organitzacions que estan rescatant vides al Mediterrani". "El que està passant serà motiu de vergonya dintre d'uns anys", ha sentenciat.

Francisco Jiménez ha agraït "la generositat de la família Kurdi per ser aquí" durant el seu parlament, i Sebastià Taltavull ha volgut manifestar que els musulmans i els cristians "creuen en el mateix déu" abans de beneir el vaixell.

Una vegada finalitzada la cerimònia, Abdullah Kurdi ha pregat emocionat davant del nom del seu fill, acompanyat de la seva germana.