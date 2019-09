L’oposició debat quan convenen les eleccions

L’últim episodi del Brexit en recorda d’altres de la temporada anterior, en què la protagonista era la primera ministra Theresa May. Derrotes brutals una vegada i una altra, i un entestament més audaç, temerari i condemnat al fracàs per a l’aleshores inquilina de Downing Street.

Així, les primeres paraules de Boris Johnson des de Nova York fan presagiar un remake de capítols ja emesos però molt més salvatges i sagnants dels que s’han vist fins ara.

Davant un grup d’empresaris nord-americans, a qui va voler vendre les excel·lències del Regne Unit post-Brexit, Johnson va dir: “Potser han sentit a dir que hi ha hagut una decisió judicial a Londres aquest matí. Tinc el màxim respecte pel poder judicial i per la independència de la nostra justícia, però haig de dir que estic en profund desacord amb el veredicte. I també haig de dir que al Regne Unit ningú ens dissuadirà de continuar endavant i complir la voluntat de la gent”. És a dir, de fer realitat el Brexit.

Johnson i els seus aprenents de bruixot pensen presentar batalla i argumentar que ell, i només ell, és l’home que pot treure el Regne Unit de la Unió Europea (UE), enfrontant-se a tothom i a tots els obstacles, molt en especial els que els posa l’establishment i els privilegiats que representen tant els onze jutges del Tribunal Suprem com els membres del Parlament que no combreguen amb la seva política. Una via populista a llarg termini molt perillosa per als mateixos fonaments de la democràcia britànica.

A partir d’avui, sempre que el mateix Johnson no ho impedeixi amb una altra suspensió, que no ha descartat, el Parlament es convertirà en un camp de batalla política fenomenal.

L’oposició i els diputats rebels del Partit Conservador intentaran minar la capacitat de resistència del primer ministre, demanant tota mena d’explicacions i compareixences perquè expliqui en concret els seus plans de sortida de la UE; perquè posi damunt la taula el contingut d’unes negociacions que, insisteix a dir, van millor que mai i que estan a punt de produir el fruit d’un acord de sortida.

Si no l’aconsegueix, l’únic recurs que li queda és incomplir la llei que l’obliga a demanar una pròrroga i, en aquest cas, exposar-se a tornar-se a veure davant els tribunals. Més arguments populistes, ja que fàcilment podria passar pel màrtir que se sacrifica per complir el sagrat deure del Brexit.

Compta, però, amb un avantatge. I és la diferència de parers de l’oposició. Ahir el cap del Partit Nacional Escocès a Westminster, Ian Blackford, considerava que calia promoure una moció de confiança, desfer-se de Johnson i convocar eleccions com més aviat millor. Des de les files laboristes, en canvi, Corbyn és partidari d’esperar unes setmanes, fer que Johnson incompleixi la seva promesa de sortir de la UE el 31 d’octubre i llavors provocar la celebració dels comicis. L’interès nacional dels uns i dels altres es barreja amb els legítims interessos partidistes. Si l’oposició no es posa d’acord, Boris Johnson se’n pot sortir.