Els pagesos alemanys es revolten contra la prohibició d'usar pesticides

Les cinc columnes de tractors han arribat a Berlín tocant el clàxon i avançant en forma d’estrella i han col·lapsat les artèries principals del nord, sud, est i oest de la capital. Més de 10.000 agricultors han dit 'no' a les noves mesures agràries proposades pel govern de coalició d'Angela Mekel –format per cristianodemòcrates (CDU-CSU) i socialdemòcrates (SPD)–, especialment les que prohibeixen l'ús d'herbicides i pesticides. Els pagesos es queixen que això els fa perdre competitivitat.

Des de les 8 del matí, fins a 5.095 tractors han anat aparcant als carrers que desemboquen a la Columna de la Victòria i a la Porta de Brandenburg. Allà s'hi han concentrat a partir del migdia. Els pagesos han xiulat, escridassat i girat l’esquena als polítics, quan aquests han pres la paraula en l'acte.

"Us necessitem, pagesos!", ha clamat la ministra d’Agricultura, Julia Klöckner, que ha acudit a la manifestació i ha admès que cada cop "s’exigeix més dels pagesos i els consumidors volen pagar menys". També ha apel·lat a la responsabilitat dels consumidors –"Qui vulgui menjar ecològic, que pagui menjar ecològic", ha dit–, i ha defensat el paquet de mesures acordades amb Svenja Schulze, la ministra de Medi Ambient. Schulze, també a dalt de l’escenari, ha insistit en apostar per "regles clares" per evitar l’extinció d’espècies i la contaminació d’aigües subterrànies, pel bé de tots, "també dels pagesos".

Un 20% menys de fertilitzants

Precisament l’accent en la protecció del medi ambient del nou paquet de mesures del govern és el que molesta als pagesos. A Berlín aquest dimarts protestaven contra la prohibició d’utilitzar herbicides i insecticides i contra mesures que es fixen en el benestar dels animals. Els pagesos diuen que aquestes mesures els fan menys competitius perquè la seva producció es reduirà o s'encarirà. El nou paquet proposa utilitzar un 20% menys de fertilitzants, cosa que disminuirà el volum de les collites. Els pagesos també critiquen que el govern declara contaminades zones senceres malgrat que els 50 mil·ligrams de nitrat per litre potser només se superen en un punt determinat d'on es fa la mesura.

Els tractors portaven banderes regionals que n’identificaven el lloc de procedència i pancartes amb lemes com "Nosaltres fem la mantega, el pa i la cervesa, sense nosaltres estaríeu afamats, despullats i sobris". "Maltractats i assetjats" se senten els pagesos, i demanen al govern que parlin amb ells sobre les polítiques que els afecten.

Als supermercats, el preu de la carn i dels embotits és sovint inferior al cost de la seva producció. Amb la llet passa el mateix: els pagesos reben 0,30 euros per litre de llet, però la producció en costa 0,40 euros. "Amenacen la nostra existència", "Així no podem mantenir el negoci: ¿algú pensa en els nostres fills?", "Hem de pagar tant que ja no ens surt a compte", se sentia a la manifestació.

La ministra d’Agricultura ha insistit en el seu discurs que la nova llei no s'ha aprovat encara i que aquestes mesures primer "s’hauran de parlar amb els agricultors“. Per sensibilitzar els consumidors, Klöckner ha proposat als agricultors concentrats que creïn una agència central de màrqueting agrícola que tingui com a objectiu informar sobre la producció i el consum responsable. A Alemanya havia existit una agència similar, que va tancar per liquidació el 2009.

La ministra Klöckner va presentar aquest paquet de mesures d’Agricultura i de Medi Ambient fa dos mesos al Parlament alemany, el Bundestag. I va rebre una pluja de crítiques des de tots els partits, també del CDU-CSU i l'SPD, en el torn de rèpliques. A principis de desembre, està prevista una cimera sobre agricultura amb la participació de Merkel.

'Farmers for future'

En funció del lloc de procedència d’Alemanya, alguns pagesos van començar el trajecte en direcció a Berlín diumenge. D'altres, abans-d’ahir. En alguns trams, els combois de tractors han arribat a formar cues de 20 quilòmetres. Amb el lema "El camp aconsegueix connectar-se", els milers de pagesos s'han organitzat a través de les xarxes socials. Fent referència al moviment Fridays for Future [Divendres pel futur], impulsat per l' activista adolescent Greta Thunberg, aquest dimarts es podien llegir cartells a Berlín que deien: " Farming for future, not just on Fridays" [Conreant pel futur, no només els divendres], fent un joc de paraules amb els mots anglesos. A Alemanya, el sector agrari suposa un 0,7% del PIB i cada contribuent aporta 114 euros a l'any a la política agrària de la Unió Europea. El 2018 hi havia 266.700 granges en el conjunt del territori alemany; el 1975, 904.700.

Cap a les quatre de la tarda, hora punta a Berlín pel final de la jornada laboral, els carrers de la ciutat eren un caos. Començava l'operació tornada dels pagesos cap a les seves respectives granges, on durant aquests dies de protesta hi han deixat algú encarregat. "La producció no pot parar", explicaven mentre pujaven al tractor i s'acomiadaven de la capital.