Quins països han donat suport a Guaidó i quins a Maduro?

Pocs minuts després que el líder opositor veneçolà, Juan Guaidó, s'autoproclamés nou president interí de Veneçuela i, per tant, anunciés la seva rebel·lió contra el govern de Nicolás Maduro, el món veia que Guaidó no estava sol. El president de l'Assemblea Nacional del país llatinoamericà comptava amb un suport internacional de pes.

A favor de Guaidó

Els Estats Units de Donald Trump només van trigar 17 minuts a deixar-ho palès. "Els ciutadans de Veneçuela han patit durant massa temps a mans del règim il·legítim de Maduro. Avui he reconegut oficialment el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, com a president interí de Veneçuela", va escriure el president nord-americà en un missatge al seu compte de Twitter.

A partir d'aquí van arribar moltes altres adhesions internacionals. El Canadà i les principals potències llatinoamericanes, excepte Mèxic, també van mostrar el seu suport a Guaidó i, com a conseqüència, el rebuig a Maduro. El Brasil, l'Argentina, Colòmbia, Xile, l'Equador, el Perú, Costa Rica i el Paraguai també van passar a formar part d'aquesta llista. Aquest dijous, i a l'altra banda de l'oceà, Dinamarca, Geòrgia i Albània també han reconegut l'autonomenament de Guaidó.

A favor de Maduro

En canvi, almenys nou països ja han expressat el seu suport a Nicolás Maduro. El primer va ser Mèxic, on el president Andrés Manuel López Obrador va assegurar que no concebia cap canvi de govern a Veneçuela. Ràpidament s'hi van sumar altres països de la regió, com Cuba, Bolívia i Nicaragua.

540x306 Juan Guaidó en el moment d'autoproclamar-se nou president interí de Veneçuela. / CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS Juan Guaidó en el moment d'autoproclamar-se nou president interí de Veneçuela. / CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

Mentrestant, i responent al joc d'aliances i interessos geopolítics, Rússia ha sortit en defensa de Maduro i ha denunciat la "ingerència estrangera" que busca portar "al caos i a un bany de sang" el futur de Veneçuela. El ministeri d'Afers Exteriors rus i el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, han reiterat que Nicolás Maduro és "el cap legítim de l'estat de Veneçuela i que les implicacions internacionals poden tenir moltes conseqüències negatives".

En la mateixa línia, la Xina també ha reafirmat el seu suport al líder chavista. "La Xina dona suport als esforços del govern de Veneçuela per mantenir la seva sobirania, independència i estabilitat", ha apuntat aquest dijous la portaveu del ministeri d'Afers Exteriors xinès, Hua Chunying.

A la llista de suports també s'hi ha afegit la Turquia d'Erdogan. "Maduro, germà! Segueix ferm, estem amb tu", li va dir Erdogan en una trucada telefònica dimecres a la nit. Així ho ha assegurat el ministre d'Exteriors turc, Meviüt Cavusoglu, que ha recordat els vincles que uneixen Turquia amb Veneçuela. Concretament, molts negocis al voltant de la indústria petroliera veneçolana.

540x306 Juan Guaidó és aclamat per un grup de simpatitzants després de l'anunci. / CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS Juan Guaidó és aclamat per un grup de simpatitzants després de l'anunci. / CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

L'Iran i Síria també han fet pública la seva predilecció per Maduro.

A l'espera

La Unió Europea tampoc va tardar a reaccionar sobre la nova situació de Veneçuela. El primer a fer-ho va ser el president del Consell Europeu, Donald Tusk, que en un tuit va dir que "a diferència de Maduro, l'Assemblea Nacional, incloent-hi Juan Guaidó, té un mandat democràtic dels ciutadans veneçolans". En el mateix missatge va animar Europa a "unir-se a les forces democràtiques de Veneçuela".

Minuts més tard, però, l'alta representant de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, va expressar el seu rebuig a Maduro però no va donar suport de manera clara a Guaidó. És la línia de la Unió Europea i els seus estats membre –excepte Dinamarca, i incloent-hi Espanya–: fins ara no s'han mullat i des de Brussel·les s'han fet equilibris per no reconèixer explícitament Guaidó, malgrat que la divisió entre els països de la UE sobre aquest tema és evident.

En aquest sentit, Espanya tampoc s'ha posicionat sobre l'autoproclamació del president de l'Assemblea Nacional. La dreta, però, pressiona perquè Pedro Sánchez el reconegui. El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha demanat "no fer seguidisme de ningú" i s'ha mostrat partidari d'emetre una resposta conjunta des de la Unió Europea.