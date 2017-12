“Els palestins han d’acceptar la realitat sobre Jerusalem”

Mentre els disturbis continuaven ahir a Palestina i altres països musulmans, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va passar la jornada a França i va afegir més llenya al foc des de la distància: “Jerusalem és la nostra capital i mai ha sigut la capital de cap altre poble”, va declarar a París en una roda de premsa conjunta amb el president francès, Emmanuel Macron, amb qui es va reunir durant més de dues hores i mitja al palau de l’Elisi.

Netanyahu va afegir que era “absurd” negar la “connexió mil·lenària del poble jueu a Jerusalem”. “Ho poden llegir en un molt bon llibre: es diu la Bíblia”, va dir amb sarcasme. “Com més aviat acceptin els palestins aquesta realitat, abans avançarem cap a la pau”, va concloure. En definitiva, el primer ministre israelià no dona el braç a tòrcer malgrat que la decisió de Donald Trump de reconèixer Jerusalem com a capital d’Israel ha encès Terra Santa i una bona part del món islàmic. Al contrari, Netanyahu sembla més reforçat que mai.

El president francès va intentar mantenir les formes malgrat les provocatives paraules de Netanyahu davant els mitjans de comunicació. El primer ministre israelià havia qualificat Macron d’“amic” poc abans d’embarcar-se dissabte a la nit en direcció a París. Malgrat això, Macron no va evitar criticar ahir la decisió de Trump sobre Jerusalem. Va reiterar -i aquest cop davant el primer ministre israelià- el seu desacord amb el posicionament del president nord-americà.

“És una decisió perillosa per a la pau i nosaltres hi estem en contra”, va advertir Macron, tot i que va precisar que això no invalidava els Estats Units per actuar com a mediadors a la regió. “És massa d’hora per dir-ho”, va afirmar el mandatari francès, que sí que va demanar al primer ministre israelià “gestos valents” a favor dels palestins. Per exemple, congelar la creació de noves colònies, va dir.

Tot i la poca coincidència aparent amb Netanyahu, Macron va voler ser ahir el seu primer amfitrió a Europa. Netanyahu es reunirà avui a Brussel·les amb la responsable de la diplomàcia europea, Federica Mogherini, i mantindrà un esmorzar de treball amb els 27 ministres d’Afers Estrangers europeus. De fet, el president francès està tenint un rol molt més visible al Pròxim Orient que no pas Alemanya o el Regne Unit. Per exemple, Macron va intervenir personalment al novembre per estabilitzar el Líban després que el primer ministre va dimitir i hi havia el temor que l’Aràbia Saudita fos al darrere de la crisi. També ell va proposar un pla per frenar el flux de migrants subsaharians a Europa, aturant-ne l’arribada a Líbia. Ara França també s’està posicionant per tenir un rol a Síria després de la guerra. I, curiosament, Macron és el primer líder europeu que rep Netanyahu després de la polèmica decisió de Trump.

“Sento veus de condemna que critiquen la declaració històrica del president Trump, però no he sentit cap condemna pel llançament de coets contra Israel que hi ha hagut després”, va lamentar Netanyahu abans de començar el viatge a França. El primer ministre israelià es queixa que la Unió Europea tracta de manera desigual els israelians i els palestins.