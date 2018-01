La paradoxa d’un Trump moderat i antiimmigrants

Donald Trump va arribar al Congrés dels Estats Units dimarts a la nit disposat a seguir el guió al peu de la lletra i presentar-se, després d’un any de govern tumultuós, com un líder moderat. L’objectiu del seu discurs de l’estat de la Unió era subratllar la bona marxa de l’economia, fer una crida a la unitat i estendre la mà a l’oposició demòcrata per obtenir acords en temes importants com la reforma del sistema migratori o la millora de les infraestructures. Per a una part del país, la més conservadora, ho va aconseguir. L’altra, en canvi, no va comprar el seu missatge, tot i que era el més integrador i optimista des que va arribar a la Casa Blanca.

Aquesta dualitat es podia veure clarament a l’hemicicle de la Cambra de Representants. Els republicans aplaudien i victorejaven el president i líder del seu partit, mentre que els demòcrates se’l miraven amb cares llargues i desconfiant obertament de la sinceritat de les seves paraules.

Trump és una figura molt controvertida, que divideix la societat. I les seves paraules conciliadores, segons els seus crítics, disten molt tant de les mesures que ha pres en el seu primer any de presidència com de les seves propostes per als pròxims anys. Aquí rau la paradoxa del seu últim discurs: la d’oferir un missatge més moderat, que busca la cooperació amb l’oposició demòcrata, sense renunciar a la seva agenda ultraconservadora.

En un mateix discurs, per exemple, va defensar una reforma del sistema penitenciari perquè “els expresos que han complert les seves sentències tinguin una segona oportunitat” i alhora anunciava la decisió de mantenir oberta la polèmica presó de Guantánamo, a Cuba -on han sigut empresonats, de manera il·legal, centenars de detinguts de l’anomenada “guerra contra el terror”-. També va tornar a criminalitzar els immigrants sense papers, per després instar els legisladors a solucionar la situació dels joves indocumentats que van arribar al país quan eren menors d’edat, els anomenats dreamers, que el 5 de març podrien ser deportats després que Trump revoqués un decret del seu antecessor, Barack Obama, que els protegia.

El destí dels ‘dreamers’

Aquesta qüestió, de fet, és el tema que exemplifica millor el seu canvi de forma però no de fons. El mandatari nord-americà va demanar als legisladors que aprovin la seva proposta per reformar el sistema d’immigració perquè creu que seria un gest “bipartidista” i un “compromís just”. Va oferir un procés per obtenir la ciutadania nord-americana per a aquests joves -es calcula que afectaria uns 1,8 milions de persones- a canvi de 25.000 milions de dòlars per construir un nou mur a la frontera de Mèxic i diverses restriccions migratòries.

Els demòcrates consideren algunes d’aquestes limitacions “antiamericanes”, ja que “Amèrica és un país d’immigrants”. Un jove Kennedy, que es va encarregar de fer el discurs de resposta al president, va assegurar als joves dreamers que els demòcrates “lluitaran per ells”. “Vosaltres sou part de la nostra història”, va dir el congressista de Massachusetts, net de l’exfiscal Robert Kennedy, germà del malaguanyat president demòcrata. Joe Kennedy, de 37 anys, va fer també una advertència velada al president: “Els abusananos poden clavar un cop. Poden deixar marca. Però mai, ni un sol cop en la història dels EUA han pogut doblegar la força i l’esperit d’un poble en defensa del seu futur”.

Trump vol acabar amb el sistema de loteria de documents de residència i substituir-lo per un de mèrits. I vol restringir les polítiques de reagrupament familiar. “Tenim un sistema en el qual qualsevol immigrant pot portar un nombre il·limitat de persones al nostre país”, va dir l’inquilí de la Casa Blanca. Aquesta frase va provocar una escridassada des dels bancs demòcrates. Alguns dels seus legisladors, com el senador de Connecticut, Richard Blumenthal, van criticar un discurs “dirigit més a les bases antiimmigrants del seu partit” que no pas a “buscar la unitat”.

El cert és que, en general, els immigrants que tenen permís de residència o han obtingut la nacionalitat triguen anys a obtenir visats per als seus familiars. Sota la legislació vigent, els residents -amb la famosa targeta verda- poden demanar visats per als seus fills petits i per a la seva parella, i els que ja són ciutadans ho poden fer també per a germans, pares i fills adults. Un estudi del 2013 va revelar que cada immigrant demana de mitjana 3,4 visats per als seus familiars, molt lluny dels 22 que sovint apunta Trump.

Mitges veritats i falsedats

El seu discurs va estar farcit d’afirmacions amb mitges veritats com aquesta o fins i tot falsedats. Les webs que contrasten la veracitat de les declaracions de polítics i de persones cèlebres -els anomenats en anglès fact checkers - van tenir molta feina. Trump va presumir de la bona marxa de l’economia sense donar cap crèdit a les polítiques d’Obama. Va exagerar algunes xifres i va mentir, per exemple, sobre l’envergadura de la seva reforma fiscal, aprovada amb el suport dels congressistes del seu partit el desembre passat. Ni les retallades d’impostos que conté són les més grans de la història del país ni suposen 4.000 dòlars d’alleujament fiscal de mitjana per als nord-americans -de fet, per a la majoria, la xifra serà d’uns 1.000 dòlars.

El discurs ha posat sobre la taula la seva agenda per als pròxims mesos. El to moderat ha tingut una bona acollida, però no s’espera que canviï res. Les divisions i la paràlisi política seguiran a Washington.

Frases d’un discurs de més de 80 minuts