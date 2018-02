Un pare coratge salva el fill que el va voler matar

Kent Whitaker no podia reprimir les llàgrimes d'alegria. Tot just acabava de sentir que el seu fill Thomas Bart sortiria del corredor de la mort. Fins aquí, la història seria una més dels milers de pares coratge que cada dia lluiten per salvar els fills de la pena capital. La història de Whitaker, però, és la d'un pare que demanava compassió per a l'home que el volia veure mort. Ell va tenir sort, però la seva dona i un altre fill van morir a trets d'un sicari.

"És l'únic membre viu de la meva família", repetia Whitaker per justificar la dramàtica petició de clemència que fa anys que va plantejar al governador de Texas. A menys de 48 hores de l'execució, prevista dijous, el republicà Greg Abbott va accedir-hi, amb el suport unànime de la junta de la presó, i també tenia paraules per a aquest pare. "El pare del senyor Whitaker insisteix que seria víctima una altra vegada si l'estat executa el fill". El condemnat té 38 anys i passarà la resta de la seva vida tancat a la presó i sense possibilitats d'obtenir la llibertat condicional.

La tragèdia dels Whitaker arrenca una nit del desembre del 2003 quan tota la família va tornar a casa després de celebrar la graduació universitària del Thomas i es va veure sorpresa per un home emmascarat i armat. La mare, Tricia, de 51 anys, i el seu fill Kevin, de 19, van morir en l'incident, mentre que el pare i el mateix Thomas van resultar ferits. Un cop recuperats van conviure al domicili familiar fins que a mitjans del 2004 el noi va fugir. La policia havia descartat el mòbil del robatori i estirant el fil va descobrir les grans mentides del fugitiu: no havia estat mai matriculat a cap universitat i, sobretot, havia assassinat per aconseguir la fortuna familiar, valorada en un milió de dòlars. El jove va ser detingut el 2005 a Mèxic, des d'on va ser extradit als Estats Units per ser jutjat. L'assassí material i un còmplice ja havien estat detinguts i s'havien declarat culpables.

En saber el perdó del governador, Thomas Whitaker va dir als funcionaris de la presó que se sentia "agraït" pel seu pare més que no pas per ell mateix. "Qualsevol càstig que rebi és just, però el meu pare no va fer res malament. El sistema ha funcionat per a ell, avui", va dir. En el seu judici, que el va acabar condemnant a la pena capital, va confessar haver planejat el crim perquè en aquell moment "odiava" els seus familiars. "Soc cent per cent culpable", va dir davant del jurat.

Kent Whitaker, un devot cristià i jubilat directiu de 69 anys, va assegurar en una entrevista a la CBS que havia perdonat el seu fill i va indicar que veure morir executat el seu altre fill hauria fet augmentar el seu dolor. "No m'heu de convèncer que va ser un crim horrible", va dir, però també va assegurar que en aquests 14 anys el seu fill ha canviat i aplicar-li la pena capital hauria estat un error. És la primera vegada en més d'una dècada que Texas ha aturat una execució imminent gràcies al perdó del governador.