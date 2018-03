“El meu pare és un genocida”. Així de contundent es mostra Analía Kalinec, de 38 anys, quan se li pregunta per la seva història familiar. Però li ha calgut un llarg camí de dos anys per verbalitzar-ho sense por ni vergonya. El seu pare, comissari de la Policia Federal argentina, és a la presó condemnat per delictes contra els drets humans durant la dictadura militar (1976-1983). Conegut com a Doctor K, va liderar tres dels centres de detenció argentins més sinistres: Atlético, Banco i El Olimpo. I ella va trigar dos anys a acceptar la realitat. “La meva mare continua pensant que el meu pare és innocent. També els meus germans. M’he quedat sola. Però als meus dos fills els he explicat la veritat”, detalla l’Analía. I la veritat és que l’avi d’aquestes dues criatures és efectivament un genocida.

El Codi Penal argentí blinda els familiars dels acusats. No se’ls pot obligar a declarar. Això vol dir que, en aquest cas, un fill, una filla o la dona d’un genocida no poden declarar contra el seu pare o el seu marit, respectivament, tot i saber la veritat. El col·lectiu Historias Desobedientes, format per fills, filles i parelles de genocides, pretén modificar precisament això: que la llei argentina els permeti acusar i assenyalar els seus familiars repressors.

“Anava a veure’l a la presó cada setmana, però no parlàvem mai de per què hi era. Era estrany”, relata l’Analía sobre el seu pare. “Un dia vaig agafar forces i li vaig preguntar si era veritat el que en deien. Em va contestar que no es penedia del que havia fet. Era el que necessitava saber però que mai hauria volgut escoltar”, confessa la dona entre llàgrimes, en conversa amb l’ARA i altres corresponsals estrangers.

Una cinquantena de familiars de genocides formen part d’aquest col·lectiu en defensa dels drets humans, que sobretot pretén trencar un dolorós silenci quan fa just 42 anys del cop d’estat del 1976 contra el govern de la llavors presidenta argentina María Estela Martínez de Perón. Són familiars de pares genocides empresonats, que actualment ja estan en llibertat o que van morir sense ingressar en un centre penitenciari perquè la justícia argentina no va actuar contra ells per falta de proves. És el cas de Jorge Luis Delgadillo, comissari de la policia de la província de Buenos Aires. Va morir fa poc, després de quatre anys en estat vegetatiu. “Un ictus el va deixar molt malament, i no vaig ser capaç de preguntar-li sobre el seu paper durant la dictadura”, confessa la seva filla María Laura, que va descobrir que el seu pare havia format part dels serveis secrets d’aquest cos policial provincial, conegut com la Bonaerense. Ara ella vol mostrar el retrat, la cara del seu pare arreu, allà on calgui, perquè les seves víctimes el reconeguin, i almenys sigui condemnat socialment.

Un moviment que creix

De la mateixa manera que cada vegada hi ha més homes i dones d’uns 40 anys que dubten de la seva identitat i contacten amb les Abuelas de Plaza de Mayo per sotmetre’s a una prova d’ADN per saber si són fills o filles de desapareguts, també cada vegada hi ha més fills i filles de repressors i genocides no condemnats que no aguanten més el silenci i busquen ajuda en els organismes de defensa dels drets humans. Cada trobada amb un d’aquests fills de genocides acaba sent una forma de teràpia col·lectiva. “La meva mare encara creu que el meu pare va ser un patriota i que va defensar l’Argentina dels terroristes”, explica Liliana Furio. El seu pare, condemnat a cadena perpètua per delictes contra els drets humans, va ser tinent coronel de l’exèrcit. Quan va saber les barbaritats que el seu pare havia comès, la Liliana va optar per donar la cara i no mantenir el silenci. “No tinc la culpa del que va fer el meu pare, però sí que vull deixar molt clar que rebutjo totalment el que van fer les forces repressives de l’estat aquells anys”, puntualitza.

Una de les lluites d’aquestes dones i filles de genocides és també evitar que els repressors condemnats a presó perpètua puguin complir la pena a casa. I és que aquests últims dies a l’Argentina han saltat totes les alarmes entre els organismes de defensa dels drets humans arran de la possibilitat que l’excapità de l’armada Alfredo Astiz, conegut com l’ Àngel de la Mort, de 67 anys, pugui complir la condemna a casa pel seu delicat estat de salut. Ho ha recomanat el Servei Penitenciari Federal, que depèn del govern del president de l’Argentina, Mauricio Macri. Per aquesta raó les crítiques contra Macri són ferotges i sense cap mena de fre de les víctimes del terrorisme d’estat, perquè consideren que la proposta és una provocació monumental i intolerable.