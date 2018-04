Un matrimoni xinès troba la filla desapareguda fa 24 anys

La tenacitat i l'esperança han recompensat el matrimoni Wang. Durant 24 anys han estat buscant la seva filla, desapareguda quan en tenia tan sols 3 en una badada del pare quan estaven en una parada de fruita a la ciutat de Chengdu, al centre de la Xina. Mai han donat la seva causa per perduda i, finalment, la parella s'ha retrobat amb la filla, que ara té 27 anys, segons explica el diari local 'People's Daily'. Durant molts anys, la parella va empaperar els carrers de la ciutat amb cartells i havia provat sort contractant anuncis a la premsa escrita i més endavant, la digital. També han visitat orfenats i hospital, sempre amb el mateix resultat.

És que els anys anaven passant i ni una pista de Qifeng. Per això, Wang Mingqing va decidir el 2015 convertir-se en taxista per intentar ampliar el seu radi d'acció de cerca de la filla. A tothom que demanava el seu servei li explicava la història de la filla desapareguda un matí del 8 de gener del 1994. El matrimoni treballava en una parada de fruita al carrer i en un moment, el pare va marxar per anar a buscar canvi. Va ser tan sols uns minuts però en tornar, la nena ja no hi era. I va començar el calvari.

Com no tenien cap fotografia de Qifeng, la cerca es va fer amb una imatge d'una germana. Mitja dotzena de dones van trucar encuriosides al matrimoni sospitant que podien ser la filla desapareguda. Però no va ser fins que a mitjans de març una dona anomenada Kang Ying, veïna d'una localitat a centenars de quilòmetres, va contactar amb la policia després de veure un trets familiars en la imatge viral d'una nena, que ha resultat ser germana. Les proves d'ADN han confirmat el parentiu i el matrimoni ha pogut retrobar-se amb la nena i abraçar-la, com il·lustra el diari local en la seva pàgina de Facebook.

Kang Ying era en realitat el nom amb què la seva família adoptiva va rebatejar Qifeng. Els pares han explicat a la policia que van trobar la petita en una carretera de la ciutat i se la van endur per cuidar-la i criar-la com a filla pròpia.

La retrobada familiar ha estat marcada per l'emoció i l'alegria. Els pares han pogut abraçar Qifeng, que ha viatjat amb el seu marit i els dos fills. Segons thecover.cn reported, el pare ha expressat la seva satisfacció. "Els meus esforços de 24 anys no han sigut una pèrdua de temps. Hem trobat la meva filla", ha expressat Wang.