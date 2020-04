Les ciutats franceses endureixen el confinament quan el país supera ja els 10.000 morts

Moltes ciutats franceses endureixen el confinament davant de l'augment dels contagis i especialment dels morts al país. Segons l’últim balanç del ministeri de Salut, França ja sobrepassa la xifra dels 10.000 morts. Concretament, des del dia 1 de març han mort 10.328 persones, 7.091 d’elles en un hospital -607 més en les últimes 24 hores- i 3.237 en residències de gent gran -802 més en un dia-. Entre els positius de covid-19, 7.131 persones estan en cures intensives, de les quals 104 tenen menys de 30 anys.

L'Ajuntament de París fa marxa enrere i prohibeix ara practicar qualsevol activitat física al carrer durant el dia. En concret, a partir d'aquest dimecres els parisencs no poden sortir a córrer ni a fer cap exercici –per exemple, ioga- entre les 10 del matí i les set de la tarda. Només ho podran fer “quan l’afluència de gent al carrer és més feble”, precisen en un comunicat conjunt el consistori de la capital francesa i la prefectura. És a dir, a partir de les set de la tarda o bé de bon matí. Per contra, continua estant permès, sense limitacions d'horari, passejar durant una hora i en un radi màxim d’un quilòmetre de casa, ja sigui en solitari o bé amb les persones amb qui es fa el confinament. L'objectiu d’aquesta mesura és graduar les sortides i evitar el risc de contagi evitant les concentracions.

De moment, la restricció només afecta la ciutat de París. De fet, cada ajuntament està optant per adoptar les restriccions que més convenen al municipi en funció del comportament dels seus residents. Per exemple, a Béziers, localitat d’uns 80.000 habitants a tocar de Narbona, l’alcalde ha decidit retirar tots els bancs públics del municipi perquè els seus veïns han abaixat la guàrdia i quan surten per anar a comprar aprofiten per asseure-s'hi.

Cap de setmana al sol

La nova mesura establerta a París arriba després d’un cap de setmana en què s’han pogut veure els carrers força concorreguts tot i estar en període de confinament. Amb l’arribada del bon temps, i després de tres setmanes de restriccions, els francesos comencen a ser menys severs a l'hora de respectar la mesura principal per evitar la propagació del covid-19. N’és un exemple la laxitud d’alguns ciutadans durant el passat cap de setmana. Tot i que els parcs públics estan tancats, molta gent va sortir de casa amb el document de responsabilitats -per tant, de manera legal- que s'ha posat en circulació per anar a comprar o per practicar activitat física. “Les sortides, encara que estiguin autoritzades, han de limitar-se estrictament a allò que és urgent i indispensable”, han advertit des de la prefectura i l’Ajuntament de París.

La sortida generalitzada fa mal als ulls a les autoritats i, essencialment, al personal mèdic. “El que hem constatat aquest cap de setmana és desesperant”, lamenta Lila Bouadma, metgessa a l’Hospital Bichat de París i membre del consell científic que assessora el govern francès en aquesta crisi sanitària, en declaracions a Franceinfo. De fet, Bouadma avisa que es preveu que dijous sigui un dia "negre", amb un repunt de nous contagis, tenint en compte que “el temps d’incubació és d’uns cinc dies”. Per tant, diu, l’afluència de gent al carrer passarà factura. “Cada sortida que s’evita és útil en la lluita contra l’epidèmia”, han insistit les autoritats franceses.