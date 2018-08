El partit de Mugabe conserva la majoria al Parlament

Mugabisme després de Robert Mugabe. L'oficialista ZANU-PF ha aconseguit mantenir la majoria absoluta al Parlament de Zimbàbue, a l'espera que es coneguin els resultats de les eleccions presidencials que es van celebrar el mateix dia. El dictador, de 94 anys, havia demanat el vot per a l'opositor Moviment pel Canvi Democràtic (MDC).

Amb el 72% del vot escrutat de la votació per al Parlament, el ZANU-PF aconsegueix 109 escons, davant del principal partit opositor, l'MDC, que en té de moment 41. A més, el recentment fundat Front Patriòtic Nacional (NPF), un partit creat per antics aliats de l'expresident Robert Mugabe, aconsegueix un altre escó, al costat d'un candidat independent.

Això suposa que la que va ser la formació del vell Mugabe i la que lidera actualment el president interí i candidat a la presidència, Emmerson Mnangagwa, té de moment més de dos terços dels representants al Parlament, a falta del recompte de 58 escons.

La Comissió Electoral va començar a publicar ahir dimarts els primers resultats provisionals dels comicis, encara que a hores d'ara encara no ha fet públic cap aproximació ni avançament del recompte a les presidencials, en què Mnangagwa s'enfronta al candidat de l'MDC, Nelson Chamisa, que s'ha autoproclamat ja guanyador dels comicis.

Segons la llei zimbabuesa, la Comissió té cinc dies per recopilar els resultats finals de les presidencials, per la qual cosa hauria de publicar-los abans d'aquest dissabte 4 d'agost.

Llavors se sabrà si Mnangagwa, estret col·laborador del dictador, aconsegueix mantenir-se en la presidència, on va arribar de forma interina després del cop d'estat tou contra Mugabe del novembre passat, o si per contra el país és governat per una persona que no pertany al ZANU-PF, Chamisa.

Els observadors de la Unió Europea, que per primer cop en 16 anys han estat convidats per seguir la jornada, han admès que han detectat a les eleccions intimidació cap als votants i han qüestionat els retards en la publicació dels resultats presidencials, com també va fer la candidatura de Chamisa.