Com és de perillós, realment, el coronavirus de Wuhan

El nou coronavirus detectat a la Xina ja ha arribat a Europa. Concretament a França, on aquest divendres el govern ha confirmat els dos primers contagis. L'arribada de la malaltia al Vell Continent ha fet créixer encara més l'alarmisme davant aquest virus, pràcticament desconegut i que, per símptomes, és bastant similar a una pneumònia. I també ha fet créixer una pregunta: com és de perillós el nou coronavirus? La resposta està condicionada, òbviament, pel recorregut que acabi tenint la malaltia –al cap i a la fi, és una malaltia que acaba de ser descoberta–, però diversos experts fa dies que llancen un missatge. És una malaltia greu, sí, però altres malalties, com l'Ebola, la malària o la sida estan matant moltes més persones i tenen una taxa de mortalitat més alta.

Els experts consideren que, fins al moment, la taxa de mortalitat del virus és baixa. Calculen que ronda el 3%. Si ho comparem, per exemple, amb el virus SARS, una epidèmia similar que també es va originar a la Xina el 2003, és d'entre el 10% i el 18%. L'Ebola, que està fent estralls actualment a la República Democràtica del Congo, té una taxa de mortalitat d'entre el 40% i el 50%, segons l'Organització Mundial de la Salut.

Una altra dada important és que totes les persones que han mort fins ara a causa d'aquest coronavirus –almenys 26– tenien més de 70 anys. I és que el virus és especialment dur quan ataca persones d'edat avançada i persones que tinguin problemes respiratoris, però molts dels casos detectats fins ara estan progressant adequadament.

651x366 Personal de l'estació de tren de Hangzhou pren la temperatura a passatgers que provenen de Wuhan, una de les ciutats aïllades / REUTERS Personal de l'estació de tren de Hangzhou pren la temperatura a passatgers que provenen de Wuhan, una de les ciutats aïllades / REUTERS

"Ara com ara parlem d'una malaltia respiratòria, una malaltia amb febre, amb tos, amb mal de cap i que provoca una infecció als pulmons. És com una pneumònia vírica, d'un patró una mica diferent, amb un percentatge d'entre el 20% i el 25% de casos greus", ha dit aquest divendres a TV3 el degà de la Facultat de Medicina de la UB, Antoni Trilla.

El risc de la mutació

Un dels riscos que hi ha ara és que el virus acabi, de nou, mutant i es faci més resistent o més virulent. No seria el primer cop que muta. Els coronavirus –que es diuen així perquè si es miren a través del microscopi tenen una mena de corona que els envolta– se solen transmetre entre animals, però de vegades muten i passen als humans. Així ha passat en aquest cas: el virus va passar dels animals del mercat de la ciutat de Wuhan –sembla que de les serps o dels ratpenats– a les persones. Després, a més, va aconseguir transmetre's també entre els humans, fet que ha multiplicat els contagis.

La Xina, abocada a la pandèmia

En aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recorda que tota la comunitat internacional ha d'estar preparada davant el recorregut que pugui tenir la malaltia, especialment pel risc que suposa el desplaçament constant de persones que caracteritza el món d'avui. La malaltia ha travessat fronteres: ja s'han confirmat casos, a banda dels de França, als Estats Units, Tailàndia, Hong Kong, Corea del Sud o el Japó. Al Regne Unit, a Espanya o a Holanda hi ha hagut sospites de contagis aquest divendres que, finalment, han donat negatiu.

Malgrat això, l'OMS, que va celebrar una reunió d'emergència dimecres i dijous, considera que no hi ha motius de pes –almenys de moment– per declarar el brot com a emergència internacional.