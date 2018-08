La dona d'un periodista japonès segrestat a Síria fa una crida per al seu alliberament

L'esposa d'un periodista japonès que se sospita que va ser segrestat fa tres anys per un grup terrorista sirià ha fet aquest dimarts una crida per al seu alliberament i ha confiat que pugui tornar a casa "com més aviat millor". La setmana passada les autoritats japoneses van identificar Jumpei Yasuda com l'home amb barba i un mono de color taronja que apareixia en un vídeo demanant ajuda datat suposadament el 25 de juliol. El reporter estava flanquejat per dos homes més, encaputxats i armats, en una escenografia recurrent dels jihadistes.

A Jumpei Yasuda se li va perdre la pista el juny del 2015 poc després de deixar Turquia i entrar a Síria, en una àrea controlada pel Front al-Nusra, on esperava cobrir informativament l'assassinat del seu compatriota, el també periodista Kenji Goto, decapitat per l'Estat Islàmic el gener del mateix any.

540x306 Jumpei Yasuda, en una imatge d'arxiu / KYODO / REUTERS Jumpei Yasuda, en una imatge d'arxiu / KYODO / REUTERS

"He aguantat els últims tres anys sense cap notícia sobre l'alliberament del meu marit i he mantingut silenci, però quan he vist aquestes imatges he vist com de greu és la situació", ha explicat Myu, la dona del reporter, que ha comparegut en roda de premsa a Tòquio per primer cop.

En la gravació, el periodista, de 44 anys, que va parlar en japonès, diu que és un ciutadà sud-coreà anomenat Umar. Però tant les autoritats com l'esposa han insistit que és l'informador desaparegut i que desconeixen per què s'ha presentat amb una identitat falsa. "Vull que el meu marit torni com més aviat millor", ha insistit la dona, que s'ha mostrat agraïda per l'ajuda del govern nipó. En aquest sentit, ha afegit que l'executiu "té la clau" per resoldre el segrest.