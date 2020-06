Almenys 20 periodistes moren al Perú per coronavirus informant sobre la pandèmia

Almenys 20 periodistes, entre reporters, fotògrafs i càmeres, han mort al Perú per coronavirus mentre informaven sobre la pandèmia, ja que sovint ho fan sense cap tipus de protecció. La xifra mostra la precarietat laboral dels professionals de la informació al país andí, que, després del Brasil, és el més afectat de Llatinoamèrica, amb més de 170.000 casos i 4.600 morts pel covid-19.

"Aquesta pandèmia ha deixat al descobert la precarietat dels periodistes al Perú", ha denunciat Zuliana Lainez, secretària general de l'Associació Nacional de Periodistes del Perú (ANP), que també ha detallat que la majoria de professionals morts treballaven com a freelance i només quatre estaven contractats per algun mitjà de comunicació. "Les empreses tenen l'obligació legal i moral de proporcionar els equips de protecció personal als professionals, especialment als reporters", ha afegit.

En canvi, la realitat és molt diferent. Per exemple, a la ciutat d'Iquitos, al nord-est del país, la majoria de periodistes s'havien de comprar el seu propi equip. "Cap de nosaltres està contractat i aquí no teníem cap protecció, però vam sortir al carrer a fer la nostra feina", explica Otoniel Vela, un locutor de ràdio de 55 anys que es va contagiar i ara es recupera de la malaltia.

La televisió i ràdio públiques del Perú van ordenar als seus treballadors de més de 65 anys que es quedessin a casa quan la pandèmia va començar. Manuel Sánchez, que era corresponsal a Iquitos, en tenia 59 i va continuar treballant. Va emmalaltir pel covid-19 i va morir en un hospital públic.

Dotzenes estan malalts

"No puc creure que hagi mort. Era honest, servicial i bo", ha lamentat Jorge Carrillo, un dels seus companys i amic des de feia 25 anys. Carrillo assegura que dotzenes de periodistes estan ara malalts a Iquitos, perquè la ciutat es va convertir en un focus de la pandèmia.

El Comitè per a la Protecció dels Periodistes ha explicat que està intentant aclarir quants periodistes han mort al país a causa del coronavirus mentre informaven sobre la pandèmia, però està tenint problemes per tenir dades concretes. "Els periodistes són una font vital d'informació en aquests moments de crisi, però no haurien d'arriscar la seva vida diàriament", ha lamentat Natalie Southwick, coordinadora del programa del Comitè per a la Protecció dels Periodistes a l'Amèrica del Sud.

Com en altres països, la pandèmia ha provocat una davallada de la publicitat als mitjans de comunicació del Perú i això s'ha traduït en retallades als sous dels treballadors, acomiadament massius i empitjorament de les condicions de seguretat laboral. L'expresident de la ràdio i televisió pública del Perú Hugo Coya ha alertat que els acomiadaments "portaran els periodistes a treballar de manera independent i a assumir encara més riscos per aconseguir informació": "Si ara la situació és precària, ho serà molt més després de la pandèmia".