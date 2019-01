Els periodistes de Reuters detinguts a Birmània continuaran a la presó

Wa Lone i Kyaw Soe Oo, els reporters de l'agència de notícies Reuters empresonats mentre investigaven una matança contra la minoria ètnica rohingya a Birmània, continuaran tancats a la presó després que un tribunal desestimés aquest divendres el recurs d'apel·lació.

El magistrat U Aung Naing, al càrrec del cas, ha argumentat la falta de "suficients evidències" per alliberar els reporters i, per aquest motiu, ha assegurat que manté la condemna de set anys de presó dictada el mes de setembre passat per, segons el magistrat, vulnerar la llei de secrets oficials, una norma de l'època colonial.

"Estic molt trist", ha dit entre llàgrimes la dona del periodista Kyaw Soe Oo als mitjans de comunicació que esperaven a la sortida dels jutjats, on en aquesta ocasió no han sigut traslladats els reporters empresonats per escoltar la decisió judicial.

Apel·lació al Tribunal Suprem

U Than Zaw Aung, un dels advocats defensors, ha precisat que ara el següent pas és reunir-se amb els condemnats per escoltar la seva "voluntat" i prendre una decisió sobre si presentar una nova apel·lació al Tribunal Suprem, màxima instància judicial del país.

Ara, doncs, els advocats tenen 60 dies per estudiar un nou recurs contra la condemna i, en cas de tirar-lo endavant, la decisió del Suprem deixarà el cas tancat.

"La decisió d'avui és una altra injustícia entre les moltes comeses sobre Wa Lone i Kyaw Soe Oo. Estan tancats a la presó per una raó: els que són al poder volen silenciar la veritat", ha indicat en un comunicat Stephen J.Adler, director general de l'agència Reuters.