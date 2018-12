80 periodistes han mort assassinats aquest 2018

80 periodistes morts, 348 de detinguts, 60 de segrestats i tres de desapareguts. Aquestes són les xifres d'aquest 2018 que ha fet públiques aquest dimarts l'organització Reporters Sense Fronteres per denunciar les conseqüències que han patit els professionals de la informació per exercir la seva feina. En total, dels periodistes assassinats, 49 reporters van morir "de forma deliberada perquè les seves investigacions afectaven els interessos d'autoritats polítiques o econòmiques, de grups religiosos i criminals", denuncia l'organització. De fet, el cas més recent és el del periodista de l'Aràbia Saudita Jamal Khashoggi, assassinat el 2 d'octubre, i un altre el del reporter eslovac Jan Kuciak, que va morir assassinat el 21 de febrer.

Els països on han mort més periodistes han estat l'Afganistan, on van perdre la vida un total de 15 professionals i col·laboradors de mitjans de comunicació; però també Síria, on 11 periodistes van ser víctimes del conflicte armat d'aquest any. Per primera vegada des del 2003, l'Iraq no va registrar cap periodista mort. Al Iemen, però, hi van morir 8 professionals, una xifra que va augmentar respecte a l'any passat, amb 2 assassinats. També destaquen, però, els 9 periodistes morts a Mèxic, que es converteix en el país sense conflicte bèl·lic més mortífer per a periodistes, i els 6 que van perdre la vida als Estats Units.

Als periodistes assassinats, però, se'ls sumen els 348 professionals que hi ha detinguts arreu del món per haver exercit les seves tasques periodístiques. Una xifra que representa un augment del 7% respecte al 2017. La Xina, Egipte, Turquia, l'Aràbia Saudita i l'Iran són els països on hi ha més periodistes tancats entre reixes. A la Xina, a hores d'ara hi ha 60 periodistes detinguts. A més, també destaquen els casos d'alguns periodistes que, malgrat que la justícia hagués dictaminat posar-los en llibertat, continuen tancats a la presó. És el cas de tres periodistes que segueixen empresonats a Egipte, Mauritània i Turquia.

Un 11% més de periodistes segrestats

Actualment, almenys 60 periodistes estan segrestats a tot el món, un 11% més que fa un any. De tots aquests periodistes, 6 són professionals estrangers que estan segrestats a Síria, però en la resta de casos es tracta de reporters locals. Així, Síria és el país on hi ha més professionals segrestats, un total de 31, seguit del Iemen, l'Iraq i Ucraïna. Estat Islàmic continua sent el grup que segresta més periodistes a l'Orient Mitjà, seguit dels Huties al Iemen. Reporters Sense Fronteres, a més, també denuncia que hi ha tres periodistes desapareguts: un a Mèxic, un a Haití i un altre a Rússia.