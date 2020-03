La UE recomana prioritzar malalts i personal sanitari en les proves del coronavirus

¿S'han de fer proves a tothom per detectar l'abast del coronavirus? L'Organització Mundial de la Salut (OMS) fa dies que reitera que cal fer "proves, proves i més proves", però els recursos són limitats. La Unió Europea ha creat un comitè d'experts per intentar coordinar recomanacions en l'àmbit sanitari vista la disparitat de criteris i, malgrat recollir la recomanació de l'OMS d'estendre les proves, aquest comitè suggereix "prioritzar les proves" en funció del següent ordre:

Pacients hospitalitzats amb infeccions respiratòries severes agudes (SARI) per poder gestionar correctament la seva atenció hospitalària.



Qualsevol pacient que tingui qualsevol infecció respiratòria i personal sanitari amb símptomes, també amb símptomes lleus. L'objectiu d'aquests dos primers punts és protegir el personal sanitari i facilitar la gestió hospitalària. Pacients que tenen símptomes similars a la grip que no estan hospitalitzats sinó que han estat atesos en un centre d'atenció primària, per exemple, per conèixer la circulació del virus.



Gent gran amb problemes crònics o altres malalties com diabetis, hipertensió o immunodeficiència. S'hauria de prestar particular atenció a persones vulnerables, per exemple persones que viuen amb gent gran sota el mateix sostre.



Si l'epidèmia està localitzada en un focus i els recursos ho permeten, fer proves a totes les persones que presenten algun símptoma d'infecció respiratòria. Fer proves a persones sense símptomes però que han estat en contacte amb casos positius pot ser considerat part del seguiment del virus.

El mateix comitè d'experts recomana que els estats tinguin en consideració els seus recursos materials i personals. Per això, suggereix donar d'alta els pacients en funció del seu estat clínic i no tornar a avaluar-los abans de donar-los d'alta. Si els recursos de laboratori són molt limitats, diu el document, els resultats positius no han de reconfirmar-se. Les proves s'han de canalitzar a través de metges i hospitals sempre.

Sobre la instal·lació d'hospitals mòbils o estacions sanitàries per elaborar proves ràpides als afores dels centres urbans, per exemple, considera que poden ser "beneficiosos, pràctics i ràpids". Si s'organitzen a l'exterior i amb fàcil accés per dur a terme proves, diu, per exemple a través de les finestretes dels cotxes, podria reduir el risc d'infecció en personal sanitari, diu el comitè.



El comitè d'experts de la UE

El comitè d'experts està format per set membres de sis estats membres que actuen de manera independent. El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties, l'Agència Europea del Medicament i el Centre de Coordinació de Resposta d'Emergència també hi participen com a observadors. Els membres d'aquest comitè es reuneixen com a mínim dos cops a la setmana per videoconferència.