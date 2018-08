Les pluges monsòniques causen 324 morts a l'Índia

Més de 324 persones han mort en la pitjor inundació en gairebé un segle a l'estat de Kerala, al sud de l'Índia. Moltes carreteres han quedat afectades, les xarxes de telefonia mòbil han caigut, s'ha tancat un aeroport internacional i més de 220.000 persones s'han quedat sense sostre.

Els funcionaris indis que aquest divendres al matí havien informat de 86 morts han hagut de revisar la xifra després d'una gran operació de rescat, i han elevat la xifra de víctimes fins a més de 300. "Només en les últimes 36 hores han mort més de 100 persones", ha indicat un funcionari estatal.

S'espera que el nombre de víctimes augmenti, tenint en compte els milers de persones que encara estan atrapades i les previsions de pluja intensa durant almenys les pròximes 24 hores.

Moltes de les víctimes han perdut la vida en quedar enterrades per les esllavissades que s'han desencadenat després de les inundacions. El governador de l'estat de Kerala, Pinarayi Vijayan, ha dit que tota la zona es troba en una situació "extremadament greu" i en màxima alerta per inundacions en 12 de les seves 14 regions.

"Estem assistint a un fet que mai no havia passat en la història de Kerala", ha dit als periodistes. També ha anunciat que el seu govern ha ordenat als helicòpters llançar bots salvavides i armilles per a grups de més cinquanta persones.

El primer ministre indi, Narendra Modi, ha anunciat a través de Twitter que visitarà la zona aquest mateix divendres per fer un balanç de la situació causada per les inundacions a l'estat.

Leaving for Kerala to take stock of the flood situation in the state.