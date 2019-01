Un os polar sorprèn els tripulants d'un submarí rus a l'Àrtic

Els tripulants d'un submarí nuclear rus que aquests dies recorre l'Àrtic van endur-se una bona sorpresa quan, al sortir a l'exterior per llençar les escombraries, van trobar-se un os polar. L'animal, encuriosit, no va dubtar en caminar per l'embarcació i, quan va acabar d'inspeccionar-la, va marxar, no sense abans ser immortalitzat pels seus ocupants.

Polar bear leaps onto a Russian nuclear submarine on the search for food after the crew dumped bags of rubbish into the Arctic. How terribly sad! Anne😢 https://t.co/Oti8f8qJtT — Xpose Trophy Hunting (@XposeTrophyHunt) 14 de gener de 2019

I és que realment qui es va endur una sorpresa va ser l'os polar, que era al seu hàbitat natural, a l'arxipèlag de Svalbard. Aquest arxipèlag, on només viuen unes 2.000 persones, és a mig camí entre la Noruega continental i l'Àrtic i pertany al país escandinau. Es calcula que entre les illes de Svalbard i l'arxipèlag Terra de Francesc Josep, administrat per Rússia, hi viuen uns 3.000 ossos polars.

I find this map of the arctic circle amazing in terms of thinking about the proximity of countries that seem far pic.twitter.com/AaPBx8EFEt — Will Francome (@will_reelnice) 24 de maig de 2016

La fotografia ha acabat sent un tret al peu per a les tropes russes, ja que alguns mitjans com el ' Daily Express' han recordat que els experts han alertat més d'un cop que les deixalles que hi escampen trigaran segles en desaparèixer. Un portaveu de la marina russa va córrer a precisar que "es compleix la llei marítima" al peu de la lletra i que tenen sistemes per separar, reciclar i desfer-se de les deixalles "d'una manera respectuosa amb el medi ambient".

Les escombraries que poden generar embarcacions com aquesta no són pas anecdòtiques. El submarí nuclear en qüestió transportava 120 tripulants i el president de Rússia, Vladímir Putin, va anunciar el mes passat la seva intenció d'expandir la seva influència a l'Àrtic amb més submarins com aquest.

Creuers per fotografiar ossos polars

Els tripulants del submarí poden dir que han vist amb els seus propis ulls un os polar, una fita que molts persegueixen i per la qual arriben a pagar fins a 4.000 euros. És el que costa un creuer d'una setmana a l'Àrtic, un viatge popular entre molts aficionats i professionals de la fotografia. El creuer els acosta als animals perquè puguin immortalitzar balenes, belugues, morses, foques, aus o ossos polars, el més emblemàtic de tots però també un dels més difícils de trobar.

Per evitar ensurts, els guies àrtics que acompanyen els creueristes sempre salten a terra amb una arma carregada. Perquè, a diferència del que passa amb altres espècies d'ossos, els polars veuen els humans com un aliment accessible. De fet, el 2011 un estudiant britànic va morir al ser atacat per un os polar en un viatge organitzat per una entitat d'exploradors juvenils.