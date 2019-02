Nova polèmica entre Polònia i Israel per l’Holocaust

Una picabaralla diplomàtica entre Polònia i Israel amb motiu de l’Holocaust va forçar ahir la cancel·lació d’una cimera internacional que havia d’acollir Jerusalem, perquè el govern polonès va anunciar que no hi assistiria. El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, va reaccionar així a unes paraules del ministre d’Exteriors israelià, Yisrael Katz, que diumenge va dir que els polonesos “mamen l’antisemitisme de la llet de les seves mares” i que el sentiment antijueu és “innat” en ells. “No només no podem acceptar uns comentaris tan racistes sinó que amb tota la nostra força volem remarcar que lluitarem per la veritat històrica, per l’honor dels polonesos”, va dir Morawiecki, abans de cancel·lar la seva participació en la cimera d’Israel i el V4, el grup format per Polònia, la República Txeca, Hongria i Eslovàquia. La sortida de Polònia va portar el govern israelià a anul·lar tota la reunió.

La tensió, però, ja venia de dijous, quan van aparèixer unes declaracions a la premsa del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en què deia que els polonesos van col·laborar amb els nazis. El seu portaveu va dir després que l’havien manipulat i que Netanyahu havia dit “polonesos” i no pas “els polonesos”, és a dir, que acusava alguns individus i no pas tota la nació.

Però la crisi diplomàtica no va fer més que escalfar-se, fins al punt que el ministre d’Exteriors polonès ha convocat l’ambaixador israelià tres vegades els últims dies.

Però no és el primer cop que el record de l’Holocaust enterboleix les relacions entre Polònia i Israel. El febrer de l’any passat Netanyahu va denunciar fermament l’intent de Polònia de “reescriure la història” amb la llei aprovada a instàncies del govern de Morawiecki que prohibeix, amb penes de presó, parlar de “camps de concentració polonesos” i obliga a dir-ne “camps nazis”.