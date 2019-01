La polèmica que ha envoltat la Marxa de les Dones

La Marxa de les Dones ha tornat a omplir els carrers dels Estats Units. Desenes de milers de persones –moltes amb gorros de color rosa– es van manifestar ahir a 300 ciutats nord-americanes per defensar els drets de les dones i expressar el rebuig total a les polítiques de Donald Trump, que just aquest diumenge ha arribat a l'equador del seu mandat: dos anys a la Casa Blanca.

Aquest any, però, la Marxa de les Dones ha estat envoltada de polèmica fins al punt que a Nova York es van organitzar dues manifestacions separades en dos llocs diferents de la ciutat després que algunes de les organitzadores fossin acusades d'antisemitisme.

"La Marxa de les Dones no representa els jueus! La Marxa de les Dones és un veritable partit nazi!", va cridar ahir una persona a la plaça Foley de Manhattan, on es va convocar una de les dues mobilitzacions, quan l'organitzadora de la marxa, Agunda Okeyo, va prendre la paraula per adreçar-se als manifestants.

Okeyo va respondre: "Avui no pot ser un dia negatiu [...] El que estem fent avui [per ahir] és empoderar-nos mútuament i assegurar-nos de ser positius. I també vull escoltar els jueus, que són la nostra família", va afegir, mentre la multitud l'ovacionava.

La controvèrsia al voltant de les organitzadores del moviment de dones va començar el febrer de l'any passat, quan una de les dirigents del col·lectiu, Tamika Mallory, va assistir a un acte del moviment Nació de l'Islam, el promotor del qual, Louis Farrakhan, és conegut per les seves polèmiques declaracions contra els jueus.

El desembre passat es va filtrar que dues de les organitzadores de la Marxa de les Dones havien fet comentaris antisemites en reunions a porta tancada per a la preparació de la gran mobilització d'ahir. La difusió d'aquesta informació va obrir un interrogant: ¿la Marxa de les Dones –que l'any passat va reunir més de 500.000 persones– tenia algun futur? ¿Aconseguiria tornar a reunir milers de manifestants?

Una de les dues manifestacions que es van celebrar a Nova York. / REUTERS

"La polèmica ha confós la gent sobre si havia de participar-hi o no", ha admès Vanessa Wruble, impulsora de la primera Marxa de les Dones, que es va celebrar a Washington l'any 2017. I, sens dubte, la divisió de la mobilització en dues manifestacions ahir va restar força a la protesta.

Alguns polítics van optar per assistir a les dues manifestacions. És el cas de la congressista demòcrata Alexandria Ocasio-Cortez o de l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio. Perquè, de fet, les dues mobilitzacions compartien el mateix missatge: la defensa dels drets de les dones. "Respecta la meva existència o espera la meva resistència" i "Els nostres cossos, les nostres ments i el nostre poder" eren alguns dels lemes que s'hi podien llegir.