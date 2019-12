Un nen de 4 anys espera llit al terra d'un hospital de Leeds: la foto que no vol mirar Boris Johnson

La fotografia d'un nen de quatre anys estirat al terra dels passadissos d'Urgències d'un hospital de Leeds (nord d'Anglaterra) al qual se li administrava sèrum davant la possibilitat que patís pneumònia ha sacsejat la campanya electoral britànica quan falten només quatre dies per a la decisiva jornada electoral de dijous.

És la foto que està impactant avui tot UK. Un nen de 4 anys, presumiblement malalt de neumonia, dormint a terrar de l'hospital de Leeds per manca de llits @diariARA @ARA_mon @soniasanlop @cristinamas_ @lamartix El nen es diu Jack Williment-Barr pic.twitter.com/zb6QqCLuGb — Quim Aranda (@ArandaQuim) December 9, 2019

La imatge, presa dimarts de la setmana passada i que publica aquest dilluns a tota pàgina en portada el diari prolaborista Daily Mirror –l'únic inequívocament favorable a Jeremy Corbyn de tot l'espectre mediàtic–, s'ha fet viral a les xarxes socials i ha servit perquè el líder de l'oposició denunciï una vegada més la crisi de la sanitat pública al Regne Unit després de nou anys d'austeritat tory i d'una endèmica falta d'inversió en el servei.

D'altra banda, el primer ministre, Boris Johnson, ha sigut acusat de manca d'empatia i de no tenir cura del nen després que s'hagi negat reiteradament a mirar la imatge mentre era entrevistat aquest matí de dilluns per un periodista d'ITV News en el decurs d'una visita de campanya a una fàbrica de Sunderland.

Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.



The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19 pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ — Joe Pike (@joepike) December 9, 2019

Johnson ha estat interpel·lat pel reporter de la cadena Joe Pike sobre la situació del nen, Jack Williment-Barr, retratat per la seva mare mare mentre jeia a terra a l'espera que se li trobés un llit, que va trigar a aconseguir cinc hores. Pike pressiona Johnson i li diu: "Parlo d'aquest noi, primer ministre. Com se sent mirant aquesta foto?". I l'hi mostra al seu telèfon mòbil. Johnson respon: "Permeteu-me que us digui que no he tingut l'oportunitat de mirar-la." "Per què no la mira ara, primer ministre?", insisteix el periodista. I Johnson es limita a dir: "Ja ho estudiaré més tard".

En un moment de la gravació que no recullen les imatges, perquè tenen lloc fora de camp, Johnson es fica el telèfon del periodista a la butxaca del seu abric. Però Pike no el deixa anar: "Heu refusat mirar la foto, heu agafat el meu telèfon i us l'heu ficat a la butxaca, primer ministre. Però la seva mare diu que l'NHS [Sistema Nacional de Salut, en les sigles en anglès] està en crisi. Quina és la vostra resposta a això?"

Només llavors Johnson es treu el telèfon de la butxaca i mira la foto per primer cop: "És una foto terrible, terrible, i em disculpo, evidentment, davant de la família i de tots aquells que tenen experiències terribles a l'NHS. Però el que estem fent és donar-hi suport i, en general, crec que els pacients tenen una experiència molt millor que la que ha tingut aquest nen".

El vídeo piulat pel periodista d'ITV News en què recull la conversa amb Johnson ja ha sigut vist per més de cinc milions de persones, una publicitat no gaire bona per als conservadors quan el premier intenta penetrar en els districtes tradicionalment laboristes del nord d'Anglaterra, com ara Sunderland, que li podrien acabar donant el triomf per majoria absoluta.

Corbyn, que necessita capgirar una tendència negativa en les enquestes –la diferència mitjana és d'uns deu punts– ha trigat molt poc a aprofitar l'avinentesa. A través de les xarxes, ha dit: "No en dubteu: els conservadors de Boris Johnson han provocat aquesta crisi al privar el nostre NHS del finançament que necessita. No és d'estranyar que no pugui mirar la foto".

Be in no doubt: Boris Johnson’s Conservatives caused this crisis by depriving our NHS of the funding it needs.



Posteriorment s'hi ha referit durant un míting a Bristol en els següents termes: "Els tories han tingut nou anys per finançar l'NHS adequadament. És hora d'acabar amb el seu règim i de triar un govern laborista que financi el nostre NHS adequadament".

Després ha insistit en un altre missatge clau de la seva campanya: "Hi ha una altra amenaça a l'NHS. Una gran amenaça. Les converses secretes que han mantingut durant dos anys el govern tory i l'administració nord-americana. El que Boris Johnson realment vol és un Brexit sense acord per caure directe en els braços de Donald Trump i arribar a un pacte amb ell. I em sembla molt evident que un pacte amb els Estats Units amenaça tots els nostres serveis públics".

“The Tories have had nine years to fund our NHS properly. It’s time to bring their regime to an end and elect a Labour government”



La campanya britànica ha sigut el dibuix de dues realitats paral·leles. Mentre els conservadors s'han limitat a insistir en el missatge de fer el Brexit per després tirar endavant el país, els laboristes han volgut mostrar el pobre expedient dels serveis públics dels últims nou anys. En aquest context, el Sistema Nacional de Salut ha sigut clau en la seva estratègia. Johnson, però, s'hi ha tornat, prometent, falsament, 50.000 noves infermeres en els pròxims anys i la construcció de 40 nous hospitals. En realitat, però, ja n'hi ha 19.000 treballant a l'NHS i els 40 nous hospitals només són sis hospitals, que es renovarien.

Dijous els britànics trien entre les mentides de Boris Johnson i la incerta esperança d'un Jeremy Corbyn molt poc popular, sempre d'acord amb les enquestes, per bé que allà on fa una aparició pública es rebut quasi com una estrella del rock.