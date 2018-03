Protestes als EUA per la mort a trets de la policia d'un home negre 'armat' amb un mòbil

La policia de la ciutat californiana de Sacramento va matar a trets diumenge passat un home negre desarmat que era al pati de la casa d'uns familiars seus després de pensar que el telèfon mòbil que portava a la mà era una pistola. La víctima, Stephon Clark, tenia 22 anys i era pare de dos nens petits. Els agents li van disparar fins a 20 trets. Des de l'incident, les protestes s'han succeït a Sacramento, però en les últimes hores la tensió ha augmentat i hi ha hagut alguns episodis de violència. La família de Clark ha difós a Twitter una imatge d'ell amb la seva dona i els seus dos fills.

R.i.p to the LOML, my husband. I’ll always love you with all of me. I’ll forever take care of our family and raise of our boys. We love you so much baby. 81095-31818 🙏🏽 “inna lillahi wa inna ilayhi raji'un” pic.twitter.com/in8rwJGvxj