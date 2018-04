La policia alemanya frustra un atemptat a la mitja marató de Berlín

La policia alemanya ha detingut quatre homes, un dels quals se sospita que estava planificant un atac a ganivetades durant la mitja marató d'aquest diumenge a Berlín, segons publica l'edició online del diari 'Die Welt'.



'Die Welt' afirma que els quatre sospitosos estaven vinculats a Anis Amri, un home tunisià amb llaços amb milícies islamistes que va matar 12 persones en un atac a Berlín el desembre de 2016 quan va segrestar un camió per envestir contra un mercat ple de gent.



El principal sospitós detingut seria conegut d'Amri i tenia en la seva possessió dos ganivets especialment afinats, que voldria utilitzar per apunyalar espectadors i corredors de la marató, segons el mateix mitjà.



L'atac d'Amri a Berlín el 2016 va desembocar en reformes legals per incrementar les mesures de seguretat en esdeveniments massius. Des d'aquell atac, n o se n'ha produït cap altre d'aquesta importància. Justament ahir, però, una furgoneta va envestir un grup de gent a una terrassa d'un restaurant a Münster en un cas, però, que es descarta el mòbil terrorista ja que l'atacant era un ciutadà alemany amb problemes mentals, segons ha confirmat aquest diumenge la policia.