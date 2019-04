La policia britànica deté Julian Assange després que l'Equador li hagi retirat l'asil

La Policia Metropolitana de Londres ha detingut el periodista i fundador de Wikileaks, Julian Assange, després que l'Equador li hagi retirat l'asil aquest dijous. El ministre de l'Interior britànic, Sajid Javid, ha confirmat que Assange està sota custòdia policial i respondrà davant la justícia del Regne Unit. Javid ha agraït la "cooperació" a l'Equador en la detenció del periodista i ha afirmat que "ningú està per sobre de la llei".

Nearly 7yrs after entering the Ecuadorean Embassy, I can confirm Julian Assange is now in police custody and rightly facing justice in the UK. I would like to thank Ecuador for its cooperation & @metpoliceuk for its professionalism. No one is above the law