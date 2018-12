La policia deté el nou presumpte 'capo' de la Cosa Nostra

Feia més de 25 anys que la cúpula de la Cosa Nostra no es reunia en assemblea però la retrobada dels 'capos' ha suposat un cop fort a l'organització que tractava de reorganitza-rse. Els carrabiners han detingut a Palerm Settimio Mineo, de 80 anys, que suposadament havia pres el relleu de l'organització criminal després de la mort al novembre de l'any passat de Totò Riina. En la batuda s'han arrestat 46 suposats membres que formen part de l'anomenada 'Cúpula2.0' eren fins ara els responsables dels districtes en què la màfia local divideix les zones de gestió de les activitats il·legals.

La importància de l'operació policial és que ha permès frenar que la Cosa Nostra constituís la nova 'comissió provincial', el màxim organisme de control de l'organització, segons ha explicat en roda de premsa a la capital siciliana el fiscal en cap de la Direcció antimàfia, Francesco Lo Voi, que ha indicat que es va actuar amb la màxima celeritat per a la detenció dels grans 'capos' perquè la policia tenia informació que s'estava planejant un "homicidi contra un membre de la família Villabate, culpable d'haver fet robatoris i extorsions sense l'autorització" de la cúpula.

In manette a Palermo Settimo Mineo, 80enne gioielliere considerato dagli inquirenti il capo della nuova cupola provinciale di Cosa Nostra nel “dopo Riina”. 46 fermati in tutto dai Carabinieri tra gregari e boss nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Dda. @TgrSicilia pic.twitter.com/99yG34Sfxp — Lucia Sgueglia (@maiortom) 4 de desembre de 2018

Després de la mort de Totò Riina, la màfia siciliana estava intentant la reorganització d'aquesta "Cúpula" basant-se de nou en la seva estructura històrica per continuar amb les seves activitats de venda de droga, d'extorsió o d'infiltracions en les contractes públics per mantenir el control social però gràcies a les escoltes policials es va poder saber que el passat 29 de maig hi va haver una primera reunió de la 'comissió provincial' amb la presència només d'alguns dels caps, mentre que la resta esperaven fora de l'edifici.

Els agents van trobar que entre els assistents destacava la figura de Settimo Mineo, un conegut joier de Palerm, vell conegut per la seva relació amb els baixos fons de la ciutat i per sumar diverses condemnes per associació mafiosa. De fet, el joier va ser un dels processat en el maxiprocés contra Cosa Nostra arran de les investigacions del jutge Giovanni Falcone i després va tornar a ser arrestat i va complir una condemna de 11 anys. En els interrogatoris de Falcone, assassinat per la Cosa Nostra el 1992 per ordre de Riina, Mineo mai va col·laborar amb la policia i a ell se l'atribueix una famosa frase en l'interrogatori: "No sé de què em parla".

Sigui com sigui, la policia també assenyala Mineo com el millor situat per substituir Riina al capdavant de la Cosa Nostra i, segons la seva versió, va instar la resta de 'capos' companys a restablir les regles de l'organització que s'havien perdut en el temps, ha explicat el fiscal a càrrec del cas. D'aquesta manera, aquell dia de finals del mes de maig es va establir que es farien reunions periòdiques en què es triarien els caps de les seves famílies, així com seria el moment de resoldre conflictes entre membres, decretar les sancions en cas d'incompliment o comportament censurable.

"S'ha fet una cosa bona. Per a mi una bona cosa. Seria, amb gent bona. Vella gent (com se'ls anomena als caps històrics) de tot arreu", així explicava el cap de Villabate Francesco Colletti, també detingut, a un interlocutor el naixement de la nova 'Cúpula', segons les escoltes.

El cap de la fiscalia nacional antimàfia, Federico Cafiero De Raho, ha apuntat que en l'intent de formar "una nova 'comissió provincial' s'ha vist l'exigència de [Cosa Nostra] de fer estratègies econòmiques i criminals, sense divisions i tornant als mètodes antics de la intimidació com posar el cap de cabra sobre la taula de l'empresari que volen extorquir".

Cafiero De Raho ha subratllat que amb el "el nou padrí", Cosa Nostra traslladava "el seu centre de gravetat a Palerm a diferència de quan estava en mans dels Corleoneses".