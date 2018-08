La policia escorcolla el pis de Kirchner per buscar-hi diners

Si una cosa bona té l’Argentina és la seva potent xarxa de canals de notícies 24 hores, sis senyals només informatius que ho ofereixen tot en directe. Això fa que qualsevol persona, sense moure’s de casa o de la feina, pugui veure en directe tot el que passa. La policia judicial ha escorcollat un dels tres immobles de l’expresidenta de l’Argentina i actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, concretament el seu pis a Buenos Aires, al barri de Recoleta. A banda de la policia i la comitiva judicial, els protagonistes de l’escorcoll han sigut aquests canals de notícies, que amb els seus equips de reporters i unitats mòbils eren més persones que efectius policials i judicials en un xou televisiu increïble.

Amb tot, l’operatiu policial i judicial també ha sigut especialment gran. S’hi han desplegat unitats antiexplosius, canines i forenses a la recerca de proves i de la possible presència al pis de grans quantitats de diners ara o en el passat. Per això s'han utilitzat gossos rastrejadors capaços d’ensumar dòlars o euros. El jutge federal argentí Claudio Bonadio, que instrueix la causa, també vol saber com és per dins el pis de Cristina Fernández, on diversos imputats en el cas asseguren haver-hi dut milions de dòlars i euros a l’ex cap d’Estat durant anys. Fernández de Kirchner ho nega categòricament.

Suborns d’empresaris

El jutge Claudio Bonadio acusa l’ex cap d’Estat argentina de corrupció i d’associació il·lícita per delinquir, una causa batejada a l’Argentina com la dels cuadernos de las coimas - coima a l’Argentina vol dir suborn-. Aquest cas va esclatar mediàticament i judicialment a principis d’agost quan es va donar a conèixer l’existència de vuit llibretes, en les quals un xòfer d’un secretari d’Estat durant el kirchnerisme havia escrit com el matrimoni presidencial dels Kirchner hauria rebut bosses d’esport plenes de dòlars i euros durant 10 anys. Aquests diners, creu la justícia, van ser pagats en forma de comissions i suborns per part d’empresaris de la construcció i l’obra pública, a canvi de guanyar licitacions. Tot plegat se sap ara gràcies també a les confessions d’empresaris penedits que busquen beneficis judicials i penitenciaris per les seves revelacions.

Escorcollar les tres propietats de la senadora Cristina Fernández de Kirchner -el seu pis a Buenos Aires i dues cases a la Patagònia- ha sigut possible després que el Senat hi donés llum verda. Com a senadora, l’ex cap d’Estat té immunitat, tant ella com els seus immobles, cosa que fa impossible que un jutge hi pugui accedir per investigar. Per unanimitat, el Senat va retirar dimecres els furs a Fernández de Kirchner parcialment pel que fa a la inviolabilitat de les seves propietats, cosa que ella mateixa també havia demanat, denunciant una conxorxa política i judicial contra ella.

“Si creuen que amb el Bonadio [pel jutge Claudio Bonadio] em faran penedir, doncs no! No em penedeixo de res del que vaig fer! Del que em penedeixo és de no haver sigut prou intel·ligent per poder persuadir l’electorat que el que estàvem fent havia millorat la situació de moltíssims argentins i la posició del país”, va assenyalar l’expresidenta. El peronisme i els seus habituals socis polítics ja havien anunciat que no frenarien els escorcolls, però sí que mantindrien la immunitat parlamentària personal de l’exmandatària.

“Demanarem la nul·litat de tot el procediment i també un judici polític contra el jutge Bonadio per no haver-nos deixat participar en l’escorcoll i per aquesta farsa que mostra la il·legalitat del seu comportament”, destacava a les portes del pis de l’exmandatària argentina el seu advocat Carlos Beraldi. La policia argentina també ha escorcollat el monestir de la localitat de General Rodríguez, a 57 quilòmetres de Buenos Aires, on l’ex secretari d’Estat d’Obra Pública Julio López va intentar amagar 9 milions de dòlars el 2016.