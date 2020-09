Gasos lacrimògens per silenciar les protestes dels refugiats de Mória

La policia grega ha reprimit aquest dissabte amb gasos lacrimògens una protesta de refugiats muntada davant del nou camp que s'està erigint a l'illa de Lesbos per albergar les més de 12.000 persones que s'han quedat sense sostre després de l'incendi que dimecres va devastar el campament de Mória.

El nerviosisme i la desesperació creixen cada hora entre els refugiats, que esperen per quart dia al ras sense més ajuda que alguna de les poques ONG que aconsegueixen passar les barricades que han alçat veïns per evitar que els migrants puguin accedir als pobles i dificultar el pas de la maquinària que ha de treballar en la construcció del nou campament. Sense menjar, sense sostre, els residents del destruït Mória encara estan més abandonats i han reclamat en una protesta una solució. La majoria porten anys bloquejats a l'illa grega, sense possibilitats d'avançar cap al continent, i ara ja saben que el govern d'Atenes descarta del tot treure'ls de Lesbos. El futur del col·lectiu continua en una instal·lació provisional, al costat del campament devastat per les flames.

Segons informen els mitjans locals, alguns refugiats han tirat pedres contra les forces de seguretat, que han respost amb gasos lacrimògens. La por i el pànic s'han apoderat de moltes criatures i les agències internacionals i les edicions digitals de diaris locals ofereixen imatges de mares fugint amb els seus fills als braços. Plors i crits entre el fum, que dificulta respirar i danya la visió dels ulls, coses que encara agreugen més les incomoditats i deficiències d'allotjaments indignes. Una nit més, els veïns de Mória han hagut de dormir a cel obert i es queixen que s'han quedat sense menjar o aigua.

A Mória el substituirà un Mória 2 mentre els refugiats reclamen "llibertat" i poder sortir de l'illa, un sentiment que comparteixen amb la població i les autoritats locals, que exigeixen del govern del conservador Kyriakos Mitsotakis el trasllat a la part continental del país, on hi ha més instal·lacions i serveis.

Però Atenes ha fet cas omís i treballa intensament per aixecar les tendes on pretén allotjar aviat les primeres famílies de Mória. Primer, però, caldrà que passin una prova de coronavirus i, en cas que donin positius, quedaran aïllades en quarantena.

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona ofereixen acolliment

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona s'han ofert a participar en l'acollida dels refugiats de l'illa grega de Lesbos després de l'incendi del camp de refugiats de Mória. El Govern es compromet a acollir un mínim de 100 persones refugiades i 20 menors emigrats sols, i per això reclama a l'executiu espanyol que "compleixi les sentències" de diferents tribunals que donen a la Generalitat les competències d'acollida, amb els recursos i efectius necessaris. Per la seva banda, el consistori barceloní ha anunciat que posa a disposició del govern espanyol un equipament municipal amb capacitat per a 55 persones. Es tracta d'un equipament dissenyat per a famílies amb infants en què s'oferiria una primera atenció per cobrir les necessitats bàsiques i una avaluació i diagnosi de cada situació.