La policia deté el magnat més important de la premsa pro democràcia de Hong Kong

La policia ha detingut aquest dilluns el magnat més important de la comunicació pro democràcia de Hong Kong, Jimmy Lai, en compliment de la nova llei de seguretat nacional impulsada per Pequín a l’excolònia britànica. Els agents han fet sortir l’empresari emmanillat de casa seva i després l’han traslladat a la redacció del diari Apple Daily –crític amb el govern xinès i del qual és fundador–, on han escorcollat les instal·lacions i han arrestat vuit persones més, entre les quals dos fills del magnat. En total més de 200 policies han irromput al diari, mentre els periodistes retransmetien en directe com remenaven calaixos i s'emportaven bosses plenes de documents de les seccions de política i economia del rotatiu.

Aquestes detencions semblen el primer capítol de la repressió contra persones destacades del moviment pro democràcia de Hong Kong des que el 30 de juny va entrar en vigor la nova llei de seguretat, que preveu penes de fins a cadena perpètua per secessió o subversió del poder de l’Estat –delicte que les autoritats acostumen a imputar als activistes pro democràcia i dissidents polítics a Hong Kong– o confabulació amb les forces estrangeres. Les detencions també han generat preocupació per l’important atac que suposa a la llibertat de premsa.

651x366 Els policies en el moment que han irromput a la redacció del diari Apple Dialy / GETTY Els policies en el moment que han irromput a la redacció del diari Apple Dialy / GETTY

"La policia ha arribat realment de males maneres [al diari]", ha explicat Keith Richburg, director de l'escola de periodisme de la Universitat de Hong Kong, en declaracions al New York Times. "Inicialment ens van fer creure que la nova llei [de seguretat] només afectava els manifestants que protagonitzaven aldarulls, però la realitat és que ens afecta a tots”, ha lamentat.

Dins d’aquesta mateixa campanya de repressió del moviment pro democràcia, dotze candidats a les eleccions legislatives que són crítics amb Pequín han estat exclosos de la cursa electoral. Els governs d’Austràlia, el Canadà, Nova Zelanda, el Regne Unit i els Estats Units van fer pública una declaració conjunta aquest diumenge en què mostraven la seva “gran preocupació” per aquests esdeveniments i les conseqüències que suposa l’aprovació de la polèmica llei de seguretat.

Així mateix, divendres passat l’administració Trump va sancionar la cap de l’executiu de Hong Kong, Carrie Lam, i deu alts càrrecs del seu equip per dur a terme una campanya que pretén acabar amb la dissidència política a l’excolònia britànica. Com a resposta, el govern xinès ha aprovat aquest dilluns sancions contra onze funcionaris nord-americans per immiscir-se en els afers de Hong Kong. Les sancions afecten senadors republicans tan destacats com Ted Cruz i Marco Rubio, però fins i tot el responsable de l’ONG de drets humans Human Rights Watch, Kenneth Roth, que té prohibida l’entrada a Hong Kong des del gener passat.

Lai, de 72 anys, va néixer a la ciutat continental de Guangzhou i va treballar durant molts anys per a la indústria tèxtil de Hong Kong impulsant la marca de roba Giordano. Es va sumar al moviment pro democràcia després de la brutal repressió de les protestes que van tenir lloc a la plaça de Tiananmen, a Pequín, l’any 1989. Arran d’això, les autoritats xineses van prendre represàlies contra els punts de venda de roba que l’empresari tenia a la Xina fins al punt que es va veure obligat a liquidar el seu negoci.

Lai és sovint acusat pel govern xinès i els mitjans de comunicació oficials d’estar al darrere de les protestes pro democràcia que hi ha a Hong Kong. El seu diari és un dels pocs mitjans de comunicació de Hong Kong amb una línia editorial clarament favorable a la democràcia i crítica amb la Xina.