La policia indonèsia troba una cria d'orangutan amagada en una maleta a l'aeroport de Bali

La policia indonèsia ha trobat una cria d'orangutan sedada i amagada a l'equipatge d'un home de nacionalitat russa quan intentava passar els controls de l'aeroport de l'illa de Bali, segons han informat aquest dilluns les autoritats locals. El simi mascle, d'uns dos anys, va ser confiscat divendres passat quan el sospitós intentava embarcar en un vol amb destinació a Rússia. Al costat de l'orangutan – una espècie que, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, està greument amenaçada–, la policia va trobar dos exemplars de gekko, una espècie de rèptil del Sud-est Asiàtic i Oceania, i cinc llangardaixos.

"L'estat de salut de l'orangutan és bona, però està estressat perquè el van maltractar i el van sedar", ha explicat a Efe el cap de l'Agència de Conservació de Recursos Naturals a Bali, Budhi Kurniawan. La policia ha explicat que l'orangutan es recupera al zoològic Bali Safari, i ha afirmat que el detingut s'enfronta a una pena màxima de cinc anys de presó i a una sanció econòmica d'uns 6.230 euros per contraban d'espècie protegida.

651x366 La cria d'orangutan que ha estat trobada a la maleta d'un home de nacionalitat russa quan intentava passar els controls de l'aeroport de Bali / MADE NAGI / EFE La cria d'orangutan que ha estat trobada a la maleta d'un home de nacionalitat russa quan intentava passar els controls de l'aeroport de Bali / MADE NAGI / EFE

El sospitós ha al·legat que una altra persona de nacionalitat russa, que ja és fora d'Indonèsia, li va entregar la cria d'orangutan després de comprar-la en un mercat de carrer del centre de l'illa de Java per 3.000 dòlars (uns 2.650 euros). Budhi ha assenyalat que la seva agència investiga l'ADN de l'animal, que habita només a les illes de Sumatra i Borneo, per determinar quin és el seu lloc d'origen abans de prendre una decisió sobre la seva reintroducció.

Una espècie amenaçada

Les cries d'orangutans estan amenaçades actualment per diversos factors com la caça furtiva, que causa la mort de les mares, així com també pels atacs dels agricultors i la fragmentació del seu hàbitat a causa de l'expansió agrícola, sobretot de l'oli de palma i altres indústries i infraestructures. El govern indonesi calcula que a les illes de Sumatra i de Borneo hi viuen 71.640 orangutans. Tot i això, la població d'aquesta espècie està en declivi, segons un informe governamental publicat el 2017.